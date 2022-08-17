马里给法国添堵：给轮值主席中国写信要求安理会开会声讨法国侵略行为

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马里外交部周三发布了一封其外交部长阿卜杜拉耶-迪奥普写给安全理事会现任中国主席的信，信中呼吁联合国安全理事会就法国的 "侵略行为 "召开紧急会议。中国从8月1日起，轮值安理会主席。

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马里呼吁安全理事会就法国的 "侵略行为 "召开紧急会议。据法新社今天报道称，马里要求联合国安理会召开紧急会议，以制止它所描述的法国侵犯其主权、支持圣战组织和进行间谍活动的 "侵略行为"。

马里外交部周三发布了一封外交部长阿卜杜拉耶-迪奥普写给安全理事会现任中国主席的信，内容称，如果法国的行动持续下去，马里 "保留使用自卫的权利"，并说这符合《联合国宪章》。

这封信的日期是8月15日，也是在与圣战分子交战九年之后，最后一名法国士兵离开马里的日期。自2020年8月政变以来，在马里执政的军政府已经从法国及其盟友那里立场转向俄罗斯。

在信中，迪奥普谴责法国军队反复和频繁地侵犯马里"国家领空，以及法国飞机从事被认为是间谍的活动 和企图 "恐吓 "的飞行行为。马里当局有 "若干证据表明，这些公然侵犯马里领空的行为被法国用来收集情报，以利于在萨赫勒地区活动的恐怖组织，并向他们投放武器和弹药。"

法新社说，法国当局没有对这些指责作出反应。

马里外长迪奥普说，马里 "邀请 "安全理事会努力确保法国 "立即停止其侵略行为"，并要求主席国中国向安全理事会成员传达这些内容，以便召开紧急会议。