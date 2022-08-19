恐怖分子威胁在马里梅纳卡地区卷土重来

马里/恐怖主义

在马里东北部，梅纳卡镇正面临来自伊斯兰国恐怖分子越来越大的恐吓压力。几个月来，整个 "三角 "地区的情况都受恐怖分子威胁阴影笼罩，但最近几天，对该镇本身的打击威胁已经危险地加强。

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据本台报道称，8月12日，在距离梅纳卡不到20公里的Esseylel，有20名平民被杀害。三天后，即8月15日星期一，骑着摩托车的伊斯兰国恐怖组织圣战战士在该镇的大门口光天化日下抢牛，造成恐慌。当地省长和几位文职行政人员逃到军营中避难，并在那里过夜。

此后，局势趋于平静，马里国家任命的官员已回到他们的办公室，甚至在8月17日星期三还举行了一个公开仪式。但情况仍然令人担忧：自3月以来，根据消息来源，有300至700名平民在该地区被 "伊斯兰国 "恐怖组织杀害，据联合国统计，该组织控制了该地区的四分之三土地。"他们已经把梅纳卡作为他们的优先攻击目标。"此消息得到一个当地武装团体的领导人证实。

在梅纳卡，Gatia-MSA联盟、已签署和平协议且是马里当局盟友的武装团体、Minusma的蓝盔部队和马里军队以及其俄罗斯安全保镖力量都在场。据几个当地消息来源说，俄罗斯保镖目前有20至50人，但他们很少离开营地。上述各方没有回应RFI的采访要求。

据几位马里安全人士说，他们不相信恐怖分子会立即对该镇发动进攻。在梅纳卡郊区的其余圣战分子据说出现驾驶着大约20或30辆摩托车队，而在大多数情况下，摩托车上都载有两名武装人员。在最近几个月最大规模的恐怖攻击中，有几百人的摩托队。

据消息称，"一个隶属于伊斯兰国恐怖组织、以Andéramboukane地区为基地的新的恐怖组织战斗人员团体正在扩兵。" 其中一个消息来源解释说，“目前，他们正在偷窃牲畜来出售，为自己提供资金和发展壮大。但大的战斗正在酝酿中。”

根据联合国的数据，超过5万名流离失所者在梅纳卡镇避难，该镇人口 "已经爆满"。一位来自梅纳卡的知名人士对当地人道主义状况表示担忧。他警告说：“我希望马里的领导人最终能够衡量这里发生的事情。”