祖鲁王位加冕

祖鲁王位举行加冕典礼

发表时间：

Les guerriers zoulous arrivent pour le couronnement du nouveau roi, le prince Misuzulu kaZwelithini, au palais royal de Nongoma, en Afrique du Sud, le 19 août 2022
Les guerriers zoulous arrivent pour le couronnement du nouveau roi, le prince Misuzulu kaZwelithini, au palais royal de Nongoma, en Afrique du Sud, le 19 août 2022 © Rajesh JANTILAL / AFP
作者： 法广
3 分钟

8月20日，众多民众涌入南非农戈马为新国王米苏祖鲁·祖鲁（Misuzulu Zulu）举行加冕典礼。南非总统拉马福萨总统说：“米苏鲁·祖鲁国王陛下即位是祖鲁族引以为豪的辉煌历史中的一个重要时刻。陛下是受人尊敬的君主的继任者，他们以极大的勇气和决心为人民的福祉和安全而战。我与所有南非人民一起祝愿米苏鲁祖·鲁国王陛下在位期间长盛不衰。”

广告

2021年3月，南非传统领袖、祖鲁王古德维尔·兹韦利蒂尼在德班一医院逝世，享年73岁。

南非总统拉马福萨在声明中说，古德维尔是一位备受热爱、富有远见的君主，他为夸祖鲁—纳塔尔省的文化认同，民族团结和经济发展作出重要贡献，也为整个国家的发展作出重要贡献。

祖鲁族是南非最大的部族，人口超过1千万，主要生活在南非东部的夸祖鲁—纳塔尔省。传统领袖虽然是仪式性和象征性的领导人，但古德维尔在祖鲁族民众中仍有很大影响力。

祖鲁王国（Zulu Kingdom）是非洲历史上的一个王国，位于今南非东部，邻近印度洋，且界在图盖拉河和蓬戈拉河之间。这个小王国逐渐控制了今天南非洲的夸祖鲁-纳塔尔省。

后在1870年代与英国发生一系列冲突，祖鲁王国在战争初期的伊山德瓦纳战役取得胜利，然而在英国的优势武力下，祖鲁王国仍逃不过覆灭的噩运。祖鲁王国后来被纳入纳塔尔殖民地，最后并入南非联邦。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917