祖鲁王位举行加冕典礼

祖鲁王位加冕

8月20日，众多民众涌入南非农戈马为新国王米苏祖鲁·祖鲁（Misuzulu Zulu）举行加冕典礼。南非总统拉马福萨总统说：“米苏鲁·祖鲁国王陛下即位是祖鲁族引以为豪的辉煌历史中的一个重要时刻。陛下是受人尊敬的君主的继任者，他们以极大的勇气和决心为人民的福祉和安全而战。我与所有南非人民一起祝愿米苏鲁祖·鲁国王陛下在位期间长盛不衰。”

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2021年3月，南非传统领袖、祖鲁王古德维尔·兹韦利蒂尼在德班一医院逝世，享年73岁。

南非总统拉马福萨在声明中说，古德维尔是一位备受热爱、富有远见的君主，他为夸祖鲁—纳塔尔省的文化认同，民族团结和经济发展作出重要贡献，也为整个国家的发展作出重要贡献。

祖鲁族是南非最大的部族，人口超过1千万，主要生活在南非东部的夸祖鲁—纳塔尔省。传统领袖虽然是仪式性和象征性的领导人，但古德维尔在祖鲁族民众中仍有很大影响力。

祖鲁王国（Zulu Kingdom）是非洲历史上的一个王国，位于今南非东部，邻近印度洋，且界在图盖拉河和蓬戈拉河之间。这个小王国逐渐控制了今天南非洲的夸祖鲁-纳塔尔省。

后在1870年代与英国发生一系列冲突，祖鲁王国在战争初期的伊山德瓦纳战役取得胜利，然而在英国的优势武力下，祖鲁王国仍逃不过覆灭的噩运。祖鲁王国后来被纳入纳塔尔殖民地，最后并入南非联邦。