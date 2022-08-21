安哥拉前独裁总统多斯桑托斯遗体已运回本国下葬

安哥拉/多斯桑托斯

一架来自西班牙巴塞罗那的飞机周六晚间在安哥拉首都降落，机上载有安哥拉前总统多斯桑托斯的遗体。大约20人在机场迎接多斯桑托斯的灵柩。已故总统的几个子女和他的遗孀安娜-保拉-多斯桑托斯也出席了会议。当覆盖着安哥拉国旗的棺材经过城市道路时，围观者有人鼓掌。然而，此前对这位执政近40年、上个月在西班牙去世的安哥拉前总统的葬仪，已故前总统家人产生了分歧。

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据本台报道，多斯桑托斯在1979年至2017年期间独裁统治安哥拉，于今年7月8日因为心脏急病前往巴塞罗那一家医院住院治疗并在那里去世，享年79岁。

法新社说，数周来，有关多斯桑托斯葬礼的纷争暂告一段落。多斯桑托斯的子女和遗孀安娜鲍拉（Ana Paula）因多斯桑托斯安葬的时间与地点发生分歧，安哥拉政府与多斯桑托斯遗孀有一套看法，但多斯桑托斯成年子女则持不同意见。

据巴塞隆纳法庭本周裁定，将多斯桑托斯的遗体葬仪权交付给多斯桑托斯遗孀，并授权将多斯桑托斯的遗体运回安哥拉。

多斯桑托斯44岁的女儿齐泽（Tchize dos Santos）则认为父亲希望葬在西班牙，并因此提出上诉。