刚果(金):高层博弈手工采矿区

刚果（金）/ 矿业利益

刚果民主共和国的第二大城市卢本巴希（Lubumbashi），也是该国经济中心。这座人口超二百万的大都市距离赞比亚边境不到30公里，被誉为铜都。当地部分公民社会代表在接受本台法广RFI通讯员采访时，抱怨军警无视地方省政府的警告，继续控制着手工采矿场，收取赋税。民间不满情绪波及当地的中国人和黎巴嫩人。

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本台法广RFI法文网2022年08月27日星期六报导说，在刚果民主共和国（RD Congo）的卢本巴希（Lubumbashi）,公民社会团体提高声调面对军人占据手工采矿区。上加丹加（Haut-Katanga）省政府在一星期前发出最后通牒，勒令军警退出手工采矿场，但没有得到执行。现场的军人们收取赋税，在民众中散播恐慌。公民社会要求执行政府措施。

RFI Carte Archive / RD Congo : Lubumbashi （illustration) 刚果（金）：卢本巴希（Lubumbashi）位于其境内南部与赞比亚交界地带。 OP / RFI Carte Archive

刚果（金）地方政府最后通牒无效 -

据本台法广（RFI）通讯员德尼丝（Denise Maheho）发自刚果民主共和国铜都卢本巴希（Lubumbashi）的消息，省政府曾勒令军人在48小时内离开采矿场。但十多天过去后，手工采矿区依然被武装人员占据着。他们要求采矿工们缴纳赋税。目前在距离卢本巴希（Lubumbashi）大约80公里的Kateketa村矿区，和百来公里外的Shamitumba矿区都是如此情形。

刚果（金）矿业各方利益错综复杂 -

当地非政府组织[非洲资源观察]（Afrewatch）的一名主任在接受本台法广RFI通讯员采访解释说，军队如同其它服务机构进入矿业，以在手工采矿经营的生产收益中谋得一己之利。

RFI Image Archive / En rouge, la province de Lualaba, dans le sud de la RDC. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

在临近的卢阿拉巴省（Lualaba），存在同样的问题。矿城科卢韦齐（Kolwezi）的公民社会团体发言人抱怨说，军人们在手工采矿场内，他们要不是在保卫总统家庭成员，要不是在保护中国人和黎巴嫩人的安全。这位刚果（金）公民社会团体的律师还指责，本应属于普通刚果（金）民众的利益被剥夺了。

刚果（金）军方拖出多名政府高官 -

本台法广RFI通讯员从卢本巴希（Lubumbashi）发回的这一采访报导最后指出，刚果（金）一位不愿署名的军方高层人士对地方政府指责军人感到奇怪。

RFI Carte Archive / RD Congo : Kolwezi est une ville minière, chef-lieu de la province de Lualaba. (illustration) © RFI Archive / Wikimedia

这名刚果（金）军方高官断言，政府多名部长在上加丹加省（Haut-Katanga）和卢阿拉巴省（Lualaba）拥有采矿区或矿石贸易中心。

RFI Image Archive / RD Congo : Mine artisanale de Kawama à 50 km de Kolwezi. (illustration) © Denise Maheho/RFI

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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