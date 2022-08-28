肯尼亚总统大选：最高法院接受反对党上诉状

肯尼亚/总统大选争议

肯尼亚总统选举虽然落幕，选举委员会主席宣布威廉-鲁托获胜，但拉伊拉-奥廷加的阵营称选举存在违规行为。奥廷加立即拒绝这一选举结果，并于周一向最高法院提出上诉，以挑战大选结果。最高法院要求各党在8月27日星期六之前提交他们对上诉的答复。最高法院称收到多份正式表态。

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据本台报道，就肯尼亚总统选举争议：肯尼亚最高法院收到对奥廷加阵营上诉案的不同答复。

据本台在内罗毕的记者Albane Thirouard的报道，被宣布胜选的威廉-鲁托的法律团队表示，他们向最高法院提交反驳上诉意见书时，他们已经准备好为鲁托辩护。现任副总统在其书面声明中说，选举是自由和公正的。他要求法院驳回奥廷加阵营的上诉，他说这是一场 "悲喜闹剧"。鲁托指责他的对手 "不断挑战结果"，"挑起国家危机 "达30年之久。

但在奥廷加一方，他的律师说，宣布的结果既不 "完整"，也不 "准确"，更无法核实。

肯尼亚选举委员会自宣布大选结果以来也出现意见分歧，也有提出反驳的意见。

但在奥廷加的上诉中，奥廷加阵营特别针对选举委员会主席瓦富拉-切布卡蒂提出批评，指责他试图 "推翻宪法秩序"。切布卡蒂将对他的指控描述是 "不实指控"，他并反过来谴责那些旨在迫使他通过再行第二次选举来改变总统选举结果，以支持奥廷加的政治压力。他的这个说法得到了选举委员会另一位委员的辩护。

委员会的反对派成员在单独的声明中也谴责切布卡蒂缺乏透明度，认为反对派成员在整个选举过程中被排挤在外。

这些不同的立场批评都将在下周由最高法院审查。最高法院的判决最迟将在9月5日作出。