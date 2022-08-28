突尼斯:东京非洲发展国际会议
发表时间：
为期两天的第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）于2022年8月27日星期六至28日星期天在北非马格里布地区的国家突尼斯（Tunisie中文也被译作突尼西亚）举行。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）因一周前的Covid病毒检测呈阳性，未能亲临实地。但他以视讯方式，出席了这一吸引了近五千人参加的国际盛会。非洲有二十多位国家元首和政府首脑到场，日本则是派出外务大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）迎宾。东京寻求扩大影响力，进入非洲新的国家和私营行业。
本台法广RFI法文网2022年08月28日星期天报导说，在突尼斯举行的第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）上，日本寻求立足卫生和绿色能源领域。日本政府在这一国际会议举行的首日就宣布了一项金额高达300亿美元的三年期援助非洲金融计划，并为突尼斯提供1000万美元用于社会保护应对Covid-19疫情。
日本在非洲寻求扩大影响力 -
据本台法广（RFI）通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯（Tunis）的消息，突尼斯—日本工商会主席在接受采访时表示，本届东京非洲发展国际会议（8e Ticad ）旨在让日本能够在非洲新的国家，和私营行业里立足。他还祝愿突尼斯，成为让日本得以进入北非或撒哈拉以南地区国家投资的平台。他解释说，与南非，或肯尼亚及东非相比较，日本在上述地域里的投资相对较弱。
日本在非洲提出高品质增长 -
本台法广（RFI）通讯员发自突尼斯的报导注意到，日本首相在第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）上提到，想要在非洲致力于高品质增长。他宣布将在三年里投资300亿美元。岸田文雄在发言中还表示，日本对有利人力投资和高品质增长的做法赋予优先。
日本贸易振兴机构（JETRO）的一名成员提及，东京想要投资的行业有：制药业、卫生、还有绿色能源等等。这名日本研究学者在接受采访时还说，他们（日方）对氢基能源和其它可再生能源的发展感兴趣。因此，日方在非洲的愿望，不是开采更多的矿藏，而是瞄向科技发展。
日本在非洲发展有利突尼斯 -
本台法广（RFI）法文网报道还提到，在突尼斯举行的第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）的两天会期里，预计会拿出80多个项目，总额27亿美元。这对部分国家，比如处于危机之中、寻求新市场的突尼斯而言，是一个重振经济的机会。
.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅