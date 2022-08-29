安哥拉立法选举 执政党称获胜 反对党质疑

安哥拉/选举

根据周一公布的官方结果，安哥拉长期执政党赢得了议会选举，从而保证现任总统若昂-卢伦科获得第二个任期。但多个反对党领袖质疑选举结果。

广告 继续浏览后续

根据安哥拉国家选举委员会（CNE）周一在新闻发布会上公布的最终结果，执政的安哥拉人民解放运动（MPLA）赢得了51.17%的选票。第一大反对党--争取安哥拉彻底独立全国联盟（Unita）赢得了43.95%选票。

60岁的小阿达尔贝托-科斯塔的政党对初步结果提出异议，该结果称人民解放运动取得了领先。国家选举委员会有五名成员也威胁说不在最终结果上签字。

据法新社说，在安哥拉，没有总统选举。在立法选举中获胜的政党的名单领袖自动被任命为国家元首。

以压倒性优势赢得2017年选举的人民解放运动曾获得了61%的选票，因此今年的选举该党录得最低得分。2012年，它更曾赢得71.84%的选票。

安哥拉人民解放运动在议会中保留了多数席位，拥有220个席位中的124个。但它失去了三分之二的多数，而这种多数局面允许该党在没有另一个政党支持的情况下也能通过议案。

在这个自然资源丰富但陷入严重经济困难的国家，在日益增长的 "变革 "愿望的驱动下，反对派比以往任何时候都显得强大。而且凭借改革、扶贫和反腐败措施的承诺，反对党争取安哥拉彻底独立全国联盟的领袖被指富有魅力，尤其吸引了很多年轻人支持，而年轻人是选民中越来越多的力量。

在2002年结束的内战（27年内有50万人死亡）之后出生的这一代人不再像他们的长辈那样依附于人民解放运动。

按日程，宣布大选结果的第二天，即是前总统若泽-爱德华多-多斯桑托斯的国葬。这位上个月在巴塞罗那去世的前国家元首在该国历史上留下了38年的专制统治（1979年至2017年），充满腐败和裙带关系的指责。但由于在他离任前通过法律赋予他广泛的司法豁免权，他从未受到过司法的光顾。但与他关系密切的人已经成为他的继任者、68岁的洛伦索领导的大规模反腐运动的指控目标。

多斯桑托斯家族谴责反腐是一场 "猎巫"。

在1440万登记选民中，只有不到一半的人参加了投票，55%的人放弃投票。

共有八个政党参加竞选。