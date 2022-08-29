第8届东京非洲发展会议掠影

RFI采访 / 非洲科技

RFI Image Archive / Le président tunisien Kais Saied et le ministre des Affaires étrangères japonais, Yoshimasa Hayashi côte à côte à la huitième Ticad, samedi 27 août 2022, à Tunis. 存档图片：第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）于2022年8月27日星期六至28日星期天在北非国家突尼斯举行。

北非国家突尼斯（Tunisie）中文也被译作突尼西亚。为期两天的第8届东京非洲发展国际会议（8e TICAD）已于星期天（2022年08月28日）在该国首都按照原定日程落下帷幕。在现场，部分赴会的非洲科技初创公司的男女企业家接受了本台法广RFI通讯员的实地采访，谈到了他们与日本方面的合作发展及期待。

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RFI Image Archive / Tunisie : le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'exprime par liaison vidéo lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Tunis, le 27 août 2022. 存档图片：第8届东京非洲发展国际会议（TICAD）于2022年8月27日星期六至28日星期天在北非国家突尼斯举行。 via REUTERS - TUNISIAN PRESIDENCY / RFI Image Archive

在突尼斯刚刚落幕的第8届东京非洲发展国际会议（8e TICAD）上，除二十来名非洲的国家元首和政府首脑亲自到场与日本外务大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）欢聚一堂外，还有数百名生意人也出席了这次盛会。

非洲的科技初创公司赴会 -

据本台法广RFI法文网2022年08月29日星期一报导，在为期两天的第8届东京非洲发展国际会议（8e TICAD）上，有近300名生意人到场，其中百人来自日本，寻找投资的契机。这对在场的几家非洲初创公司而言，也是开发新市场或与日本加强伙伴关系的时机。

非洲科技企业家接受采访 -

本台法广（RFI）通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯（Tunis）的消息说，在第八届TICAD会场外，突尼斯科技初创公司Avionav的创始人步伐匆忙。他急着要给日本方面展示一种自行研发的水陆两栖飞机。这名突尼斯企业家在接受本台法广RFI通讯员采访时表示，他们希望赢得日本这一新市场。他说：“飞行高度可达1600公里，8小时。在平静的海区，可以降落在水面上。。。现在寻找客户和新市场。因为已经做了投入，投资很大，在技术和设计上。”

RFI Image Archive / Tunisie - Japon : le partenaire africain de Toyota est présent à la 8e édition de la Ticad. Ici, logo de Toyota. (illustration) © AP - Altaf Qadri / RFI Image Archive

肯尼亚公交领域的科技初创公司Data Integrated Limited的女企业家则在接受本台法广RFI通讯员采访时表示，她的企业已经与日本丰田汽车（Toyota）建立了广泛的伙伴关系。日方不仅出资，还可以分享其客户。

非洲初创公司融资额大增 -

本台法广（RFI）法文报导指出，非洲大陆对日本私营行业极具吸引力。2021年，非洲初创公司所吸收到的资金是前一年的三倍。新的企业仍在不断的形成之中。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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