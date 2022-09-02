非洲:马克龙总统捍卫法国形象

非洲舆论 / 法国外交

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周四在总统府召开的最新一次法国驻外使节年度会议上，谈及非洲舆论中出现的“反法”叙述。

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综合本台法广RFI法文网和法兰西24小时频道（France 24）的多则消息，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）于2022年09月01日周四在总统府爱丽舍宫（palais de l'Élysée）主持了最新一次法国驻外使节年度会议。

RFI Image Archive / France : le Président Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs de France à l'étranger, ce jeudi 1er septembre 2022, un traditionnel rendez-vous de la rentrée pour les diplomates français. REUTERS - POOL / RFI Image Archive

法兰西24小时频道（France 24）在报导中介绍说，鉴于Covid-19疫情，这是法国在最近两年首次举行驻外使节年度会议。马克龙总统在会议上捍卫其推动的法国外交改革，谈及为与俄罗斯继续对话承责。

法国总统捍卫法兰西在非洲的形象 -

本台法广RFI记者克里斯蒂娜（Christina Okello）发回的现场录音片段显示，马克龙总统在讲话中还提到非洲出现的“反法”叙述。法国总统指出，法兰西经常遭到攻击，在公共舆论中遭到攻击，通过社交媒体和操纵手法。他点到了多个国家。马克龙总统说，必须打碎可以说是俄罗斯、中国、土耳其的负面叙述基础，说法国实施新殖民主义，而他们自己却（在非洲）驻扎军队。 ”

马克龙总统表示法国应予更多反应 -

马克龙总统还表示，法国应该做出更多的反应，在社交网络上做更大的动员。在公共舆论中，与盟友和伙伴合作。以清晰的方式，迅速阻止假消息。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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