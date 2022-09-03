西非第2届MSGBC盆地区域峰会

非洲政策 / 经济能源

在非洲联盟（UA）现任主席、塞内加尔总统的支持下，为期两天西非MSGBC沉积盆地区域国家2022年第二届峰会于本周五（09月02日）按原定会议日程闭幕。本次峰会的主题是«天然气的未来» (l’avenir du gaz naturel)。这个峰会（MSGBC Oil, Gas & Power 2022）赋予了非洲石油、天然气和能源行业的参与方一次和谐的契机。目标之一是要在预计于今年11月份举行的埃及沙姆沙伊赫（Charm el-Cheikh）第27次联合国气候变化大会（COP 27）上，采取同声一辞的立场。第3届峰会则将于2023年在毛里塔尼亚召开。

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据本台法广RFI法文网报道，于2022年09月01日周四开幕的第二届MSGBC盆地区域石油、天然气和能源峰会在塞内加尔城市加姆尼亚久（Diamniadio）汇聚了能源领域的国营及私营企业。

RFI Image Archive / Sénégal : les acteurs étatiques et privés du secteur de l’énergie se sont retrouvés à Diamniadio autour du thème « l’avenir du gaz naturel » dans le cadre de la 2e édition du sommet sous-régional MSGBC Pétrole, Gaz et énergie (le 01 et 02 septembre 2022). Ici, la Dakar Arena de Diamniadio. (illustration) RFI / Pierre René-Worms

MSGBC沉积盆地区域包含的国家有毛里塔尼亚（Mauritanie）、塞内加尔（Sénégal）、冈比亚（Gambie）、几内亚比绍（Guinée Bissau）和几内亚-科纳克里（Guinée Conakry）。这一能源前景广阔的盆地正在蓬勃发展。尤其是在塞内加尔和毛里塔尼亚之间海域发现的天然气田预计将于2023年正式投产。

MSGBC盆地天然气首先将用于出口 -

本台法广RFI通讯员泰娅（Théa Ollivier）2022年09月02日星期五自达喀尔（Dakar）发回的消息说，目前情况清晰地显示，预计将于2023年底起开始的250万吨年产量主要是用于出口，以液化天然气的形式。

MSGBC盆地天然气部分预留为发电 -

如果说天然气出口是为了赚取外汇，塞内加尔总统马基·萨勒（Macky Sall）也强调了部分天然气将被用于本地发电的重要性。

RFI Carte Archive / Sénégal. 存档地图：塞内加尔 RFI / L. Mouaoued

萨勒总统还表示，位于塞内加尔与毛里塔尼亚边境地带的（Grande Tortue）大乌龟天然气田，预计每年将为每个国家供应相当于250兆瓦的电力。

塞内加尔油气生产将逐增满足内需 -

这一天然气田开发项目的第二阶段，则将被两国致力于加强电力生产和石油化工业。更重要的是位于塞内加尔城市卡亚尔（Kayar）沿岸的Yaakar Teranga开发项目。这里的天然气将于2024年起被用于满足塞内加尔国内之需。

毛里塔尼亚将组办2023MSGBC峰会 -

另据塞内加尔石油和能源部长（Ministre du Pétrole et des Energies）艾萨图·索菲·格拉迪马夫人（Aissatou Sophie Gladima）对外所述，下一届西非MSGBC沉积盆地区域峰会（MSGBC Oil, Gas & Power 2023）预计将于2023年在毛里塔尼亚举行。

RFI Carte Archive / Afrique : Mauritanie 存档地图 / 非洲国家：毛里塔尼亚 RFI Carte Archive

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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