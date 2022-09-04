多哥:马里释放科特迪瓦3女兵

非洲外交 / 地区和平

西非国家多哥应马里的请求，正在积极地为缓和巴马科与国际社会之间的关系做努力，并略有进展。洛美当局于周六晚召开新闻发布会，宣布说巴马科应该已经释放了三名在今年07月10日在马里遭扣押的科特迪瓦女兵。这一消息现已得到证实。仍在马里手中的另外46名科特迪瓦军人全部都是男性。

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RFI Image Archive / Afrique : Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires Etrangères. (illustration) 存档图片：多哥外长罗贝尔·迪塞（Robert Dussey） © RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网报道，多哥外长罗贝尔·迪塞（Robert Dussey）周六晚在媒体吹风会上宣布，这三名女兵应该已经获释。她们此前名列在2022年07月10日遭马里拘押的49名科特迪瓦军人。洛美在巴马科与阿比让之间的这一纠纷中起着调解人的作用。

西非三国的联合新闻发布会 -

同一报道指出，这一消息是于周六晚在多哥首都洛美正式对外宣布的。在新闻发布会现场，可以看到多哥、马里和科特迪瓦三国的旗帜。整个过程很简短，马里外长阿布杜拉耶·迪奥普（Abdoulaye Diop）也在场。

FMM Image Archive / Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. 存档图片 / 马里外长阿布杜拉耶·迪奥普（Abdoulaye Diop） © FMM / RFI - France24

科特迪瓦高官确定事件性质 -

最先发言的是科特迪瓦总统办公厅主任菲德尔·萨拉索罗（Fidel Sarassoro）。他说，49名科特迪瓦军人于2022年07月10日在巴马科机场遭到盘查，理由是他们入境马里没有通报，也没有得到事先许可。科特迪瓦抱怨如此的疏忽大意，对这一令人感到极度遗憾事件的起源感到难以理解。

多哥总统欢喜马里总统举动 -

据本台法广RFI通讯员彼得（Peter Sassou Dogbé）于2022年09月03日周六晚发自洛美（Lomé）的消息，继科特迪瓦方面之后，多哥外长迪塞（Robert Dussey）发言说，多哥总统对马里总统阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）接受以人道姿态，释放三名科特迪瓦女兵的作法感到欢喜。

科特迪瓦三名女兵已经回国 -

本台法广RFI法文网报道说，获释的三名女兵现已在科特迪瓦总参谋长的陪同下返回阿比让。本次外交协商救人行动险些在最后一刻因一个极其微小的细节而搁浅。巴马科当局起初不同意三名科特迪瓦女兵在离开马里时穿军装。

多哥总统调停取得初步成果 -

多哥总统福雷·纳辛贝（Président Faure Gnassingbé）是这次的主要调停人。他在整个谈判过程中小心翼翼，为其它介入者留下空间。

RFI Image Archive / Afrique : le président du Togo, Faure Gnassingbé. Ici, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, le 20 novembre 2017.（illustration) 存档图片：多哥总统福雷·纳辛贝（Président Faure Gnassingbé） REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

本台法广RFI消息获知，其它介入方有阿尔及利亚（Algérie）、摩洛哥（Maroc）、西非经济共同体（CEDEAO），甚至还有几内亚（Guinée）。

马里仍有46名科特迪瓦军人 -

马里指控其手中的其它46名科特迪瓦军人是“雇佣兵”。阿比让则要求巴马科当局放人，因为这批科特迪瓦军人当时是在执行联合国马里多层面综合稳定特派团（Minusma）框架内的任务。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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