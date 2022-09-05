肯尼亚:2022总统选举结果确认

肯尼亚2022总统选举结果

在东非国家肯尼亚，2022年08月09日进行的总统选举的结果现已尘埃落定。该国最高法院周一对外公开了它的仲裁结果，宣布胜选人为现年55岁的前副总统鲁托（William Ruto）。其本人则早在08月15日就已声称，当选总统。

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据本台法广RFI法文网2022年09月05日星期一报导，肯尼亚最高法院周一确认，前副总统鲁托（William Ruto）赢得2022年总统选举。他战胜了现已77岁的政坛老手、前政府总理奥廷加（Raila Odinga）。

肯尼亚最高法院的裁定清晰明了 -

综合本台RFI通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）周一发自内罗毕（Nairobi）的多则消息，最高法院在肯尼亚是一个受到人们尊重的机构。2017年肯尼亚上一届总统大选时，最高法院曾决定取消选举结果。这一次，最高法院的法官们经过多日听证后，决定在周一宣布候选人鲁托（William Ruto）胜出。这样的一个裁决毫不含糊。

肯尼亚最高法院否决了原告理由 -

肯尼亚最高法院否决了奥廷加阵营提出的所有理由，一部分是由于，法官们认为缺乏证据。另一部分则是因为并非大规模的违规，不足以影响投票的最终结果。

RFI Image Archive / Kenya : La juge Martha Koome, la présidente de la Cour suprême du pays. Ici, une photo prise le 14 avril 2021 à Nairobi. (illustration) via REUTERS - JUDICIAL SERVICE COMMISSION / RFI Image Archive

肯尼亚最高法院女院长玛莎·库米（Martha Koome）说，这是一个一致的决定。原告的上诉就此被否决了。肯尼亚最高法院宣布，第一辩方鲁托（William Ruto）当选总统。

新总统发言向其对手伸出橄榄枝 -

来自内罗毕（Nairobi）的最新消息报导说，肯尼亚新当选总统鲁托（William Ruto）在最高法院确认了2022年总统选举的结果后，在其位于首都内罗毕郊区Karen的住所首次发表演讲。他表示，他“没有敌人”。"（pas des ennemis），并呼吁肯尼亚民众要团结。

RFI Carte Archive / Afrique : Kenya. 存档地图 / 东非国家肯尼亚（Kenya），也被译作肯亚。 RFI Carte

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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