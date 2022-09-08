刚果(金):北基伍省发生恐袭？

非洲安全 / 刚果（金）

刚果民主共和国北基伍省的第三大城市布滕博（Butembo），人口近百万。这里距离乌干达边境不到70公里。当地的一个政府办公地点本周二遭遇土制炸弹袭击。伤者中有刚果（金）国家情报局的一名地方负责官员。当局为此十分紧张，说肇事者为恐怖分子。在此之前，反叛武装于8月份成功策划了一起超过700名囚犯的大规模越狱事件。

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据本台法广RFI法文网2022年09月08日星期四的报道，布滕博市（Butembo）在09月06日本周二拉响了炸弹袭击警报。遭到攻击目标是一间政府办公室。当局通报说，有两人受伤，其中一人是国家情报局（ANR）的地方负责人。官方表示，已采取预防措施，谨防意外。

袭击让地方当局忧心 -

本台法广RFI通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，尽管无人死亡，但本次威胁的性质，让这座有近百万人口城市的军政当局感到不安。当地军方负责人透露，土制炸弹连着一部手机。爆炸装置的开关由一名恐怖分子在远距离遥控操作。

RFI Image Archive / RD Congo : Butembo est une troisième ville de la province du Nord-Kivu du pays. Ici, une vue de la ville de Butembo en 2016 (illustration). © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Gavin Finnegan

当局表示，有线索证明，城内隐藏了反政府的民主同盟军（ADF-Allied Democratic Forces）成员。这一反叛武装被认为是伊斯兰极端组织在中部非洲的分支。官方呼吁要谨慎。

当局强化安全与检查 -

布滕博（Butembo）市政府在一份声明中下达指示，在人群聚集的地方加强检查。这包括了学校、大学、停车场、市场、消费饮料场所和殡仪馆。还特别提醒宗教场所和公共服务机构的负责人，在建筑前部署安全措施。

反叛武装策划了越狱 -

本台法广RFI法文报道指出，搜查应该在周四就展开。当局在声明中希望对这一呼吁不要疏忽大意。民主同盟军（ADF）在8月份让700多名囚犯越狱成功。之后，市长解释说，威胁笼罩该城，并在城中设立了一些军事阵地。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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