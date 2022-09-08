布林肯突访基辅 向乌克兰及其邻国提供27亿美元援助

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美国国务卿安东尼-布林肯9月8日周四突访基辅，讨论为乌克兰和该地区有被俄罗斯侵略风险的国家提供27亿美元的新援助。

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这是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，美国国务卿布林肯第二次秘密访问乌克兰。

据法新社说，这次布林肯访问基辅磋商的新援助，包括美国防长奥斯汀今天稍早在德国举行的乌克兰40盟国军援会议上宣布的6.75亿美元武器弹药的直接援助，另外还包括向乌克兰及其18个邻国购买美国武器提供的20亿美元贷款和补贴。

符合条件的国家包括格鲁吉亚和摩尔多瓦，这两个国家都有亲俄罗斯分离主义分子控制的地区，以及波罗的海国家和波斯尼亚，波斯尼亚与塞尔维亚领导人的紧张关系正在升级。

美国国务院一位不愿透露姓名的官员说，安东尼-布林肯向国会介绍了这笔20亿美元的拨款的用途是旨在"加强乌克兰及其周围18个国家的安全"，其中包括感受到俄罗斯威胁的"许多"北约国家和"其他地区伙伴"。

一位不愿透露姓名的美国官员说，现在对乌克兰来说是一个“非常重要”的时刻，“国务卿真是想来乌克兰”。

最近几天，乌克兰加快了在南部俄控区的反攻，并在东部前线取得进展。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周三晚上宣布，他的部队已经夺回了东北部哈尔科夫地区的城镇。

今天周四早些时候，美国国防部长劳埃德-奥斯汀在德国举行40国援乌会议开始时宣布，向乌克兰提供6.75亿美元的援助，用于向乌克兰供应武器、弹药和海马斯（HIMARS），这些火炮系统已使基辅能够打击俄罗斯的供应线。

据悉，美国已经批准在截至6月的财政年度向乌克兰及其邻国提供40亿美元的贷款和赠款。

法新社说，西方提供的武器使乌克兰部队能够通过打击莫斯科后勤线来阻止俄军的推进，并于上周在该国南部和东北部发动了一次重大反攻。

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