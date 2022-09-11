非洲生腰果面临亚洲库存饱和

非洲原材 / 食品加工

在非洲生腰果仁生产者开始进入收成之际，亚洲传来消息说，越南和印度加工企业由于库存过量现已不再采购。而西非地区当前的加工能力依然不足。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique Matières Premières)本周在节目中播出的最新话题之一。

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本台RFI法文网2022年09月08日星期四在法语«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道。在非洲生腰果仁种植者开始收成之际，接到一则不好的消息：越南和印度的加工业者由于库存过多，已不再采购。已经开始收成的马达加斯加种植者未来几个月里将会陷入艰难的处境。而坦桑尼亚和莫桑比克则将在十月份进入收成季。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Noix de cajou: énorme ralentissement de l’industrie de transformation en Asie]。换作中文可译为：[腰果仁:亚洲的加工业严重放缓]。下面是简介以供分享。

全球腰果仁生产目前供大于求 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique Matières Premières)的这篇报导介绍说，非洲的生腰果仁生产主要是为了出口。而国际上的两大加工国：越南和印度在几个月前就已开始放缓进口，如今签署新的采购合同极其罕见。越南在今年头七个月，至少进口了40%的生腰果仁。这是由于当前国际市场上，已去壳生腰果仁价格很低。对越南的工厂而言，加工已经无利可图。估计有三分之一的工厂将因此关门。国际农产品市场的分析人士指出，在此季节工厂停产，前所未见。

非洲数国有大量生腰果仁库存 -

更令人吃惊的是，加工厂少了，但价格也没有提升。原因是双重的：西方和中国的需求都在大幅下降，而供应量没有减少。而越南在去年就已显示出，有如此之多的库存。当前供大于求的情况对非洲的生产国造成压力。西非还有一批产品尚未找到买家。在几内亚比绍、布基纳法索和几内亚的博凯地区（Boké）都有大量库存。

西非生腰果仁加工能力仍不足 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分提到，在西非地区，生腰果仁的收成才刚刚开始。而现在情况很困难，因为，未来数周内，价格可能会持续低迷。就地加工在理论上是可行的，但目前发展不足。在莫桑比克和坦桑尼亚这两个生腰果仁出产国里，甚至还出现了倒退。

RFI Image Archive / Noix de cajou: énorme ralentissement de l’industrie de transformation en Asie. Ici, des noix de cajou. La campagne est-africaine arrive sur un marché atone. (illustration) © Cristiano Almeida / Getty Images/EyeEm

科特迪瓦推动生腰果仁加工业 -

另有法文媒体报导说，南临大西洋几内亚湾的西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）中文也被译作“象牙海岸”。该国目前是全球最大的生腰果仁出产国。但出口已大幅下降。科特迪瓦有业内人士对此感到十分高兴，主要原因是该国的生腰果仁加工业在过去几年取得巨大进展。在2021年底，就已新增了三座加工厂。科特迪瓦计划在2022年继续推动本土生腰果仁加工产业。预计要等到2025年，加工量才能达到其土产生腰果仁量的50%。

RFI Image / Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, les vastes entrepôts de noix de cajou construits dans la zone industrielle de Glo Djigbé, en banlieue de Cotonou, en vue d’implanter une industrie de transformation. (illustration) © Olivier Rogez / RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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