欧盟:博雷利结束非洲之行

非洲外交 / 欧洲联盟

欧盟外交及安全政策高级代表周日结束对非洲多国的访问。他这一次走访了莫桑比克、肯尼亚和索马里。安全和稳定是欧盟高级代表此行的重点话题。欧盟宣布提供莫桑比克1500万欧元的军事援助用于打击恐怖主义。

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据本台法广RFI法文网2022年09月19日星期一的报导，欧盟外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)于上周四赴非洲，直到周日结束整个行程。安全问题主导了这次访问。博雷利去了反复遭遇恐怖袭击的莫桑比克，及这一区域的支柱肯尼亚，还有索马里。

RFI Image Archive / Hassan Cheikh Mohamoud prend la parole après sa victoire électorale au camp militaire de Halane à Mogadiscio, en Somalie, le dimanche 15 mai 2022. © AP - Farah Abdi Warsameh / RFI Image Archive

博雷利会晤索马里总统谈及干旱问题 -

本台法广RFI通讯员（Albane Thirouard）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，欧盟外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)周日在索马里结束其这一次出访行程。他会晤了索马里总统穆罕默德（Hassan Sheikh Mohamud）。双方话题还有该国当前的干旱，及欧盟可能提供的支援。

欧盟希望肯尼亚继续起到调解人的作用 -

周六，欧盟外交及安全政策高级代表在肯尼亚，会晤了赢得总统选举的鲁托（William Ruto）。该国最高法院刚刚确认了这一选举结果。双方还谈论了埃塞俄比亚、索马里和刚果民主共和国东部的局势，以及内罗毕所将可能起到的作用。

Le nouveau président du Kenya, William Ruto. le 5 septembre 2020. REUTERS - MONICAH MWANGI

在欧盟眼里，肯尼亚属于这一地区里的稳定典范。即将卸任的肯尼亚总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta）曾参与调解埃塞俄比亚北部冲突和在刚果（金）东部重建和平等。欧盟认为，肯尼亚应该继续起着调解人的角色。

欧盟向莫桑比克提供金援打击恐怖主义 -

欧盟外交及安全政策高级代表周四在其本次非洲之行的首站莫桑比克，宣布提供1500万欧元的军事援助用于打击恐怖主义。尤其是在经常遭到圣战者袭击的该国北部德尔加多角省（Cabo Delgado）。除这笔资金外，还有已经承诺了的8900万用于支持莫桑比克军队。

RFI Image Archive / Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, avec Cristóvão Chume, ministre mozambicain de la défense. (illustration) LUSA - RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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