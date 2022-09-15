安哥拉准备推进国有企业私营

非洲经济 / 资源开发

在位于非洲西南部、以葡萄牙语为官方语言的安哥拉（Angola），当局计划用5年时间完成其极具雄心的私有化方案。其中包括那些极具吸引力的安哥拉工业之花：国家石油公司（Sonangol）和国营钻石开采公司（Endiama）。在一个经济受到管制的国度里，如此私有化意味了什么？在日内瓦大学（université de Genève）执教的一名安哥拉问题专家在接受本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)记者采访时，分析了他的观点。

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本台RFI法文网2022年09月13日星期二在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）的一篇最新采访报道。瑞士日内瓦大学（université de Genève）的教授、安哥拉问题专家在这一节目中透过表象看本质，对罗安达（Luanda）领导层当前大力推进私有化的做法予以解读。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[L'Angola s'apprête à privatiser son pétrole et ses diamants]。换作中文可译为：[安哥拉正准备让其石油和钻石私营]。下面是简介以供分享。

RFI Image Archive / Angola : la direction d'Endiama attribue les pertes que l'entreprise connaît depuis des années à des problèmes de gestion et de commercialisation.(illustration) Getty Images - Phillip Hayson (Photolibrary) / RFI Image Archive

安哥拉准备私营其国有工业之花 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先表示，安哥拉国家石油公司（Sonangol）除了原油之外，以前还涉足计算机、工程、物流甚至航空运输等众多领域。这个庞然大物债台高筑、过重和缺乏效率。为了让它看上去更秀美，当局在过去几年里要求其瘦身，脱离其非必需活动。当局对国营钻石开采公司（Endiama）也采取了同样做法。如今，罗安达（Luanda）当局准备走得更远，脱手它的这些工业之花。

安哥拉国企私有化属于权力游戏 -

日内瓦大学（université de Genève）的这名教授在接受本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的采访中说，他可以打赌，这些私有化只是在接近在位当权者和执政党MPLA的小圈子里展开。这实际上是在以另一种方式，重新部署国家对其重要经济部门：石油和钻石的控制。

RFI Image Archive / Angola : Présentation du programme de régénération de la société Sonangol. (illustration) LUSA - AMPE ROGÉRIO / RFI Image Archive

在本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）这篇采访的最后部分，这名瑞士的学者指出其对安哥拉私有化的真实意图表示质疑。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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