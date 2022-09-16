世界悼念英国女王 冈比亚人有话说

冈比亚/伊丽莎白二世

在英国以及世界哀悼女王的同时，世界一些地方也有声音质疑赞扬英国君主制的价值。在冈比亚，作为英国的前殖民地，现在也还是英联邦的成员，殖民地的过去历史在该国却唤起五味杂陈的记忆。据本台报道称，当然人们对君主制和伊丽莎白二世的依恋依然还是强烈的。

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冈比亚对英国君主制和伊丽莎白二世的遗产看法截然不同。据本台在班珠尔的记者米兰-贝克曼斯今天报道称，88岁的阿利厄-莫马尔-恩杰在他位于塞雷昆达的家中，追踪观看围绕伊丽莎白二世女王葬礼的各种仪式。对这位生于1937年的前市长来说，殖民时代首先是获得教育的代名词，为此他仍然非常感谢英国人。

据他说，“从我们被殖民的那一刻起，我们都去了学校。这涉及投资与成本，学校由英国支付。学校建成了，我们的学费也付了。我们对这种支持感到非常满意。”

在班珠尔，在冈比亚国家博物馆，馆长哈苏姆-塞萨伊自豪地向我们展示了伊丽莎白二世女王1961年12月唯一一次访问的照片。但哈苏姆-塞萨伊也回顾了殖民化的黑暗面。据塞萨伊说，“作为一个历史学家来看，殖民时代总体上是负面的，因为它是一个以剥削和压迫为特征的时期。我们的传统和文明遗产被破坏了。我们被迫种植花生并将收成卖给英国人，同时还向他们纳税。”

在年轻一代中，鉴于英国君主制在非洲，特别是在冈比亚历史上所代表的意义，这种对女王的赞颂和悼念是难以理解的。24岁的冈比亚作家和诗人阿拉萨内-恩杰解释了他为什么不想向王室发出悼念表达。他说，"英国人完全没有为我们做任何值得称道的事情。这种遗产就是残酷的死亡、剥削、监禁......"。

但据国家博物馆馆长说，如果说殖民时代留下了痛苦的记忆，那么伊丽莎白二世女王更多的是与非洲独立和非殖民化的进程联系在一起。

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