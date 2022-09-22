刚果(金)总统前战略顾问涉贪

非洲司法 / 刚果（金）反贪

在矿藏资源丰富的非洲国家刚果民主共和国（RD Congo），现任总统的一名亲信高官因被控涉嫌索贿，遭人录影，如今锒铛入狱。公诉人想要进一步了解案情。

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据本台法广RFI法文网2022年09月22日星期四的报导，刚果（金）现总统菲利克斯·齐塞克迪（Félix Tshisekedi）的前战略顾问齐曼加（Vidiye Tshimanga）周三晚在牢房度过了第一夜。他于周二曾受到金沙萨/贡贝区(Kinshasa/Gombe)上诉法院检方的长时间盘问。这名总统亲信在近一周以来饱受舆论压力。一段流出的录像画面显示，他曾就矿务索要佣金。尽管，在公民社会的压力下，他已经辞职，但司法程序快马加鞭。

总统前顾问赴法院接受检方调查 -

本台法广RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，当地时间正午前，在法院里，齐曼加（Vidiye Tshimanga）进入检察官办公室。这是公诉人首次约见这名总统前顾问。同时赴约的还有来自三大律所的律师们。

总统前顾问按约赴法院接受检方调查 -

本台法广RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，当地时间正午前，在法院里，齐曼加（Vidiye Tshimanga）进入检察官办公室。这是公诉人首次约见这名总统前顾问。同时赴约的还有来自三个不同律所的律师们。

律师们现场见证检方办案照预审程序 -

整个问话过程很漫长。七小时后，一些支持者和部分亲属赶赴法院。在众目睽睽下，检方对其加强了安全措施。警车到场时，现场曾出现小规模的骚动。齐曼加（Vidiye Tshimanga）随后遭临时拘留，并被送往监狱。律师们见证了整个预审过程。检方盘问的具体内容目前则不得对外披露。

检方想要进一步了解相关的矿业投资 -

本台法广RFI金沙萨通讯员的这篇报导最后指出，刚果（金）的检察官想要全面了解这名总统前顾问的矿业投资情况。

RFI Image Archive / Au Royaume-Uni, une plainte a été déposée pour des faits de corruption en RDC. (illustration) Getty Images - James Lauritz / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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