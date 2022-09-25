刚果(金)怀疑军方有将领叛国

非洲政治 / 刚果（金）

刚果民主共和国当局怀疑负责协调东部敏感地区军事行动的高级将领叛国。在一名绰号“加丹加之虎”（le tigre katangais）的将军于本周初被缉拿后，另一名负责伊图里省（Ituri）军务的将官也可能受到了牵连。此外，在基伍地区（Kivu)还有大批军人被逮捕。已知在南部卢阿拉巴省（Lualaba）也有抓捕行动。刚果（金）总统在接受本台RFI法语节目采访时表示，调查仍在进行之中。该国基督教会呼吁要保持平静。

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据本台法广RFI法文网2022年09月25日星期天报导，在刚果民主共和国，随着第三防区指挥官雅夫将军（Gen Philémon Yav）于本周初被羁押后，基伍地区（Kivu)至少70多名军人遭逮捕。

FMM - RFI Image / RD Congo : après l’arrestation du général Philémon Yav (lundi 19.09.2022), le président Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé, sur les antennes de RFI, que des présomptions de haute trahison pèsent sur l’officier. Les investigations continuent, a dit le chef de l’État.Felix Tshisekedi. Ici, lors de son entretien avec RFI et France 24, le 23 septembre 2022. © RFI/France 24

刚果（金）总统齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）在接受本台法语节目采访时，确认这名将官被怀疑叛国，可能给外国提供情报。调查正在进行之中。

刚果金逮捕将官[加丹加之虎] -

综合本台法广RFI通讯员卡曼达（Kamanda）本周发自金沙萨（Kinshasa）的多则消息，被控叛国的雅夫将军（Gen Philémon Yav）是在09月19日星期一被捕的。他随即被押送到位于首都的马卡拉（Makala）中央监狱。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

这位善战的将军有一个绰号叫[加丹加之虎]（le tigre katangais）。他曾指挥过该国第二防区。而被捕前则是第三防区指挥官，负责协调刚果（金）最敏感的东部五省军事行动。这五个省分别为：北基伍省（Nord-Kivu）、南基伍省（Sud-Kivu）、伊图里省（Ituri）、乔波省（Tshopo）、 马涅马省（Maniema）。

刚果(金)将领叛国案正在扩大 -

据本台法广RFI法文网报导，刚果（金）第三防区指挥官雅夫将军（Gen Philémon Yav）被控与卢旺达总统的特别安全顾问经常联系。他需要对叛军M23进入北基伍（Nord-Kivu）省城戈马（Goma）承担责任。还有，他如今涉嫌的罪行似乎已不仅只是叛国。金沙萨当局怀疑他与一个月前（2022年08月16日）在北基伍省城戈马（Goma）发生的木兰巴将军（Gen Ghislain Tshinkobo Mulamba）之死事件有关。尸体解剖显示，该省军事指挥官是在其辖区内遭他人毒杀。这一案件的调查最初是指向一名上校军衔的高级军官。

刚果(金)将领叛国案牵连甚广 -

来自金沙萨的消息指出，刚果（金）军方正在开展特别军事行动，在东部的基伍地区逮捕了一批人。还有09月21日周三在南部卢阿拉巴省（Lualaba）曾有人被捕。据报，在刚果（金）首都的马卡拉（Makala）中央监狱，有人看到了负责伊图里省（Ituri）军务的奇里姆瓦米将军（Gen Chirimwami）。传闻说，他是在本周四被捕的。

刚果(金)基督教会呼吁要平静 -

同样是据本台法广RFI通讯员2022年09月25日星期天发自金沙萨（Kinshasa）的报导，在刚果（金）南部上加丹加省（Haut-Katanga）省城、铜都卢本巴希（Lubumbashi），当地福音派教会负责人呼吁民众要保持平静，要相信司法，不要错误地去影响共和国的稳定，破坏国家元首正在开展的工作和法治建设。

RFI Carte Archive / RD Congo. 存档地图 / 非洲 ：刚果（金） RFI - L. Mouaoued

（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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