塞内加尔悼Joola号沉船20周年
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濒临大西洋的西非国家塞内加尔，今天2022年09月26日周一沉痛悼念20年前发生的朱拉号（Joola）沉船事故。这是人类在和平时期里发生的最严重的沉船事故。官方承认遇难者多达1863人。但民间组织认为，实际人数更多。本台法广RFI多名特派记者正在实地做现场报导。
综合本台法广RFI特派记者发自塞内加尔济金绍尔（Ziguinchor）的多则报导，今天是“朱拉”号（Joola）沉船事故20周年日。塞内加尔有纪念活动安排，正式仪式的开始按计划是在周一国际标准时间10点30分。本台多名特派记者已经来到现场。
人类历史上和平时期最严重沉船事故 -
据介绍，20年前的2002年09月26日，塞内加尔发生人类在和平时期里最惨重的沉船事故。“朱拉”号渡轮当年承担着塞内加尔首都达喀尔（Dakar）与卡萨芒斯（Casamance）自然保护区之间的交通运输往来。严重超载的“朱拉"号渡轮（Joola）沉船事故发生后，达喀尔官方正式数据承认，造成1863人遇难。而众所周知的1912年“泰塔尼克”号（Titanic）沉船事故，遇难者人数是1500人左右。
塞内加尔时任总统曾厉言要查明真相 -
就此，在“朱拉”号（Joola）沉船事故悲剧发生一周后，时任塞内加尔总统阿卜杜拉耶·瓦德(Abdoulaye Wade)于2002年10月02日曾厉声表示，要查明事故真相，严惩相关责任人。本台法广RFI法语记者从当地传回了这一讲话的录音片段。
时任塞内加尔总统瓦德(Abdoulaye Wade)当年在全国电视讲话中宣布，他决定将要说明这一事件的所有真相。
事故死难者家属们仍在等待司法公正 -
据本台法广RFI特派记者今天一大早发自塞内加尔现场的报导说，20年过去了，纪念“朱拉”号（Joola）沉船事故的博物馆至今还没有开门。
声援遇难者家属的协会表示，这艘设计承载能力536人的渡轮，在事故发生时，船上实际运载了2000多人。当时，总共只有大约65人在漂浮到冈比亚（中文也被译作甘比亚）沿岸后获救。
（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）
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