塞内加尔悼Joola号沉船20周年

非洲社会 / 海难事故

濒临大西洋的西非国家塞内加尔，今天2022年09月26日周一沉痛悼念20年前发生的朱拉号（Joola）沉船事故。这是人类在和平时期里发生的最严重的沉船事故。官方承认遇难者多达1863人。但民间组织认为，实际人数更多。本台法广RFI多名特派记者正在实地做现场报导。

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综合本台法广RFI特派记者发自塞内加尔济金绍尔（Ziguinchor）的多则报导，今天是“朱拉”号（Joola）沉船事故20周年日。塞内加尔有纪念活动安排，正式仪式的开始按计划是在周一国际标准时间10点30分。本台多名特派记者已经来到现场。

RFI Image / Sénégal : le ministre sénégalais des forces armées, Sidiki Kaba, lors des cérémonies à Zinguichor en hommage aux disparus du naufrage du Joola, le 26 septembre 2022. © RFI - Charlotte Idrac

人类历史上和平时期最严重沉船事故 -

据介绍，20年前的2002年09月26日，塞内加尔发生人类在和平时期里最惨重的沉船事故。“朱拉”号渡轮当年承担着塞内加尔首都达喀尔（Dakar）与卡萨芒斯（Casamance）自然保护区之间的交通运输往来。严重超载的“朱拉"号渡轮（Joola）沉船事故发生后，达喀尔官方正式数据承认，造成1863人遇难。而众所周知的1912年“泰塔尼克”号（Titanic）沉船事故，遇难者人数是1500人左右。

塞内加尔时任总统曾厉言要查明真相 -

就此，在“朱拉”号（Joola）沉船事故悲剧发生一周后，时任塞内加尔总统阿卜杜拉耶·瓦德(Abdoulaye Wade)于2002年10月02日曾厉声表示，要查明事故真相，严惩相关责任人。本台法广RFI法语记者从当地传回了这一讲话的录音片段。

RFI Image Archive / Sénégal: le pays commémore ce lundi 26 septembre 2022 le vingtième anniversaire du naufrage du ferry le Joola en haute mer. À l’époque, le président Abdoulaye Wade avait pourtant dit que toute la vérité serait faite et promis des sanctions. Ici, le président sénégalais Abdoulaye Wade avec son architecte conseil Pierre Goudiaby devant la maquette du projet de mémorial du Joola. (illustration) 存档图片 / 塞内加尔：时任总统瓦德(Abdoulaye Wade)在2002年10月曾表示，要查明真相，严惩朱拉号事故责任人。 RFI/Laurent Correau

时任塞内加尔总统瓦德(Abdoulaye Wade)当年在全国电视讲话中宣布，他决定将要说明这一事件的所有真相。

事故死难者家属们仍在等待司法公正 -

据本台法广RFI特派记者今天一大早发自塞内加尔现场的报导说，20年过去了，纪念“朱拉”号（Joola）沉船事故的博物馆至今还没有开门。

RFI Image Archive / Sénégal : le mémorial-musée en souvenir du naufrage de Joola, il y a 20 ans, est toujours en construction. (illustration) © RFI / Théa Ollivier

声援遇难者家属的协会表示，这艘设计承载能力536人的渡轮，在事故发生时，船上实际运载了2000多人。当时，总共只有大约65人在漂浮到冈比亚（中文也被译作甘比亚）沿岸后获救。

RFI Image Archive / Sénégal : 20 ans après le naufrage du «Joola», les familles réclament toujours justice. Ici, une famille de l'une des victimes du naufrage du Joola se recueille devant une tombe dans un cimetière de Dakar. (illustration) RF I/ Guillaume Thibault

（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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