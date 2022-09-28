布基纳法索疑遭圣战袭击 至少11士兵死、50平民失踪

西非国家布基纳法索27日发生的攻击事件导致至少11名士兵死亡、20人受伤，以及50平民百姓失踪。

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根据布基纳法索政府27日周二晚间宣布的一项新评估指出，9 月 27 日，在布基纳法索北部的加斯金德( Gaskindé) ，疑似圣战分子袭击了该国的一个补给车队，造成至少 11 名士兵死亡，约 50 名平民百姓失踪。布基纳法索四周邻国有马里、尼日尔、贝宁、多哥等国。

针对9 月 27 日在布基纳法索北部遭到的疑似恐怖分子攻击事件。该国政府发言人莱昂内.尔比尔戈在一份声明中写道：一个开往吉博镇（Djibo） 的补给车队成为一场懦弱野蛮袭击的目标。 临时伤亡人数指出，发现了11具士兵尸体，28人受伤。 大约五十名平民也失踪了，搜索仍在继续进行。”

布基纳法索的士兵们在 1 月份取得政权后，承诺将以打击圣战分子作为他们的首要任务。但他们如同其他的几个邻国一样，面对着与基地组织和伊斯兰国集团有关联的武装团体的暴力活动。

自 2015 年以来，布基纳法索的不断发生袭击事件已造成成千上万人死亡，约 200 万人流离失所。

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