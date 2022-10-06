拜登宣布赦免所有因持有大麻而获刑的联邦罪犯

赦免大麻罪犯

美国总统乔·拜登赦免了所有持有简单大麻的联邦罪行，并表示他的政府计划审查大麻是否仍应像海洛因、LSD和摇头丸一样被列为附表一毒品。据CNBC报道，哥伦比亚特区有6500多名曾因简单持有大麻被定罪的人将受到影响。

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拜登还表示，联邦政府建议所有美国州长赦免所有类似的全州性犯罪行为。

此外，拜登敦促司法部长梅里克·加兰和卫生与公众服务部长泽维尔·贝塞拉对联邦法律下的大麻分类方式展开审查。

拜登在星期四的一份声明中说："有成千上万的人以前被判定为简单持有大麻，他们可能因此而被剥夺就业、住房或教育机会。我的赦免将消除这一负担。"

拜登承诺在2020年总统竞选期间推动大麻议题改革，但周四的行动标志着政府为兑现这一承诺而采取的第一个重要步骤。这也是在11月大选前的几周，民主党人正在为维持其国会多数席位而奋斗。

拜登周四在Twitter上发表声明说："正如我之前所说，没有人应该仅仅因为使用或持有大麻而入狱。因持有大麻而将人们送入监狱，已经破坏了太多的生活--因为这些行为在许多州都是合法的。"

尽管如此，拜登政府并没有采取使大麻非刑事化的行动。8月，宾夕法尼亚州的民主党参议院候选人约翰·费特曼在劳动节访问该州之前，要求拜登将该物质非罪化。

2021年9月，联邦调查局发布的一项研究估计，与2019年相比，2020年因违反大麻法而被捕的人数下降了36%。

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