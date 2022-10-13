瓦加杜古法国文化中心遭劫难

非洲/布基纳法索

西非内陆国布基纳法索两周前发生政变。在动荡中，位于首都瓦加杜古（Ouagadougou）和该国第二大城市博博-迪乌拉索（Bobo-Dioulasso）的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）遭到冲击和破坏。就此，当地文化界人士于星期三（2022年10月12日）应邀前往现场，实地勘察那些遭到破坏的文化设施。这一机构的负责人（directeur délégué）接待了到访的参观者。本台法广RFI通讯员也在场，并发回采访报道。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Burkina Foso : des soldats dans les rues de Ouagadougou, le 1er octobre 2022. (illustration) REUTERS - VINCENT BADO / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网2022年10月13日周四报道说，在布基纳法索，瓦加杜古（Ouagadougou）和博博-迪乌拉索（Bobo-Dioulasso）两地的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）于十来天前遭到破坏。法方于周三组织文化界人士实地察看受损状况。在场的艺术家和文化运营商们看到了那些在10月01日示威中被破坏了的设施。他们感到心痛。

法国文化设施遭到严重破坏 -

据本台法广RFI瓦加杜古（Ouagadougou）通讯员雅亚（Yaya Boudani）发回的消息，遭示威者洗劫后的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）满目苍夷。法方负责人提醒参观者们要小心，不要受伤。放映厅、表演厅、展览厅和多媒体厅（Médiathèque）等等，一切都已被洗劫一空。

受访的文化推广人感到痛心 -

技术领域的总管（régisseur général） 接受采访说，图书室从上到下受损，语言中心遭到破坏。在法兰西校园（Campus France）内存放的学生资料被付之一炬，所有的电脑，不是被掠走，就是已遭毁坏。电影厅也未幸免。

RFI Image Archive / Burkina Faso : Young men chant slogans against the power of Lieutenant-Colonel Damiba, against France and pro-Russia, in Ouagadougou, Burkina Faso, Friday Sept. 30, 2022. Residents say gunfire rang out early in the morning and the state broadcaster has gone off the air, fueling fears that another coup is underway. The developments Friday come just after coup leader-turned-president, Lt. Col. Paul Henri Sandaogo Damiba, returned from a trip to the U.N. General Assembly. (illustration) AP - Sophie Garcia / RFI Image Archive

肩负筹办首届弦乐器音乐节重任的艺术家Kantala表示，这是沉重一击。他自问如何在此境况下继续开展筹备工作。瓦加杜古法国文化中心（Institut français/ex-CCF）遭破坏是一个重大损失。布基纳法索文化推广人平台的主席Salif Sanfo在采访时指出，这里过去和现在都是布基纳法索的一个象征，瓦加杜古泛非电影和电视节（Fespaco）就是诞生于此，还有瓦加嘻哈音乐（Ouaga Hip-Hop）和瓦加爵士乐（Jazz à Ouaga）。

RFI Image / Burkina Faso : Scènes de liesse le dimanche 2 octobre 2022 à Ouagadougou, où des centaines de partisans du capitaine Ibrahim Traoré ont investi le boulevard menant à la Radio Télévision Burkinabè, gardée par les putschistes. （illustration) © RFI - Sidy Yansané

本台法广RFI通讯员在这一报道中注意到，鉴于受损规模之大，艺术家们不知会有多久，无法使用这一文化创作和传播设施。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅