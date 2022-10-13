瓦加杜古法国文化中心遭劫难
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西非内陆国布基纳法索两周前发生政变。在动荡中，位于首都瓦加杜古（Ouagadougou）和该国第二大城市博博-迪乌拉索（Bobo-Dioulasso）的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）遭到冲击和破坏。就此，当地文化界人士于星期三（2022年10月12日）应邀前往现场，实地勘察那些遭到破坏的文化设施。这一机构的负责人（directeur délégué）接待了到访的参观者。本台法广RFI通讯员也在场，并发回采访报道。
本台法广RFI法文网2022年10月13日周四报道说，在布基纳法索，瓦加杜古（Ouagadougou）和博博-迪乌拉索（Bobo-Dioulasso）两地的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）于十来天前遭到破坏。法方于周三组织文化界人士实地察看受损状况。在场的艺术家和文化运营商们看到了那些在10月01日示威中被破坏了的设施。他们感到心痛。
法国文化设施遭到严重破坏 -
据本台法广RFI瓦加杜古（Ouagadougou）通讯员雅亚（Yaya Boudani）发回的消息，遭示威者洗劫后的法国文化中心（Institut français/ex-CCF）满目苍夷。法方负责人提醒参观者们要小心，不要受伤。放映厅、表演厅、展览厅和多媒体厅（Médiathèque）等等，一切都已被洗劫一空。
受访的文化推广人感到痛心 -
技术领域的总管（régisseur général） 接受采访说，图书室从上到下受损，语言中心遭到破坏。在法兰西校园（Campus France）内存放的学生资料被付之一炬，所有的电脑，不是被掠走，就是已遭毁坏。电影厅也未幸免。
肩负筹办首届弦乐器音乐节重任的艺术家Kantala表示，这是沉重一击。他自问如何在此境况下继续开展筹备工作。瓦加杜古法国文化中心（Institut français/ex-CCF）遭破坏是一个重大损失。布基纳法索文化推广人平台的主席Salif Sanfo在采访时指出，这里过去和现在都是布基纳法索的一个象征，瓦加杜古泛非电影和电视节（Fespaco）就是诞生于此，还有瓦加嘻哈音乐（Ouaga Hip-Hop）和瓦加爵士乐（Jazz à Ouaga）。
本台法广RFI通讯员在这一报道中注意到，鉴于受损规模之大，艺术家们不知会有多久，无法使用这一文化创作和传播设施。
（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）
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