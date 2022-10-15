安哥拉斡旋刚果(金)东部争端

非洲稳定/地缘政治

刚果民主共和国的国家元首周四（2022年10月13日）在首都接见了一支安哥拉代表团。刚果（金）副总理兼外长克里斯托夫·卢通杜拉（Christophe Lutundula）向齐塞克迪总统（Félix Tshisekedi）介绍了一位奉命调查刚果（金）东部地区争端的安哥拉将军。

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本台法广RFI法文网2022年10月15日星期六报道说，安哥拉将军若昂·马松（Joao Massone）现已获得委任，奉命负责一个有关刚果(金)东部地区冲突的特设机制。金沙萨与基加利一直在相互指责。刚果民主共和国总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）周四会晤了这名安哥拉将军。安哥拉外长也在场。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

据本台法广RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息，安哥拉将军Joao Massone要把这一特设机制的总部安置在刚果(金)的北基伍省（Nord-Kivu）省城戈马（Goma）。他的工作是核查毒害刚果（金）与卢旺达之间关系的相互指责，其任务与非洲大湖地区国际会议组织（CIRGL）的扩大调查联合机制属于平行关系。这一特设机制负责监控人道和安全局势。它的角色不是威慑冲突双方。这名安哥拉将军和其团队被认为将能够使得金沙萨与基加利之间重启缓和势态的进程。

刚果(金)东部地区势态目前依然如旧 -

本台法广RFI报道指出，过去几个月以来，有多个相应的倡议被推出，但没有实际进展。一些观察家们从刚果（金）总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）、卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）9月份在纽约的会晤中看到了一线希望。但在军事和外交层面，目前尚无进展。

刚果(金)反叛武装想和当局直接对话 -

简称“M23”的刚果(金)反叛武装团体“03月23日运动”，四个多月以来至今仍占据着边境小镇布纳加纳（Bunagana）。

RFI Image Archive / RD Congo : Kinshasa compte sur le déploiement prochain des troupes des pays membres de la Communauté des États d’Afrique de l’Est pour récupérer Bunagana. Ici, Christophe Lutundula Apala (D), vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais, et Peter Mathuki, secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique de l'Est (G) , Kinshasa le 9 septembre 2022: (illustration) © twitter / RFI Image Archive

被金沙萨定性为恐怖主义组织的这一反叛团体，不觉得国与国之间的会晤与其有关，继续要求和刚果（金）政府直接对话。但金沙萨则予以拒绝，并准备在不久的将来，依靠东非国家共同体（CAE）的部队重新夺回这个边境小镇。

RFI Image Archive / RD Congo : le M23 occupe toujours la ville de Bunagana depuis plus de quatre mois. Ici, les combattants dits du bataillon chinois -car formés par la Chine- pendant leur progression vers Bunagana en 2013. (illustration) Léa-Lisa Westerhoff /RFI

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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