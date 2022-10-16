中共20大:非洲刚果(金)有期待

中非关系 / 中美关系

[中共20大]于2022年10月16日星期天在北京开幕之际，非洲刚果（金）本周有主题活动：回顾过去50年两国之间的关系，展望未来双赢合作。本台法广RFI法语通讯员发回消息说，金沙萨有许多人认为，这种关系可以变得更好。该国现任副外长表示，盼中国在世界上为刚果(金)发声。

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本台法广RFI法文网2022年10月16日星期日报道说，[中共20大]已于当天在中国首都北京开幕。在刚果（金），本周致力于过去半个世纪的两国关系。主题为[中刚50年友谊与合作，展望双赢伙伴关系]。刚果人是如何看待这种伙伴关系的呢？

RFI Image Archive / RD Congo : à Kinshasa, on attend davantage de la Chine. Ici, les représentants de la China Railways Engineering Company (CREC) passent devant des ouvriers congolais, à Kinshasa, en mars 2010. (illustration) REUTERS - Katrina Manson / RFI Image Archive

据本台法广RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息，在所有的公开演讲中，中国和刚果（金）的当局都称赞两国之间的关系。然而，在金沙萨，许多人认为与中国的伙伴关系可以更佳。

刚果(金)多位政要谈到期待 -

在政治层面，刚果(金)副外长萨米埃尔·阿杜班戈·阿沃托（Samuel Adubango Awotho/Samy Adubango Awotho）对中华人民共和国，作为联合国安理会常任理事国的期待略多一些。他希望中国在某些领域代表刚果（金）在世界上发音，使得刚果（金）人民的声音被听到。

刚中友好协会（Association de l’amitié sino-congolaise）的秘书长提出，必须避免双赢原则只让精英们受益；好处必须得以下放，直达最底层。刚果（金）的一名参议员则表示，期待中国实施技术转移，主要是在加工业。

双方一致认同需要扩大合作 -

本台法广RFI通讯员在这一报道中还注意到，如今，在不同的交流中，中国和刚果（金）都表示，深信双方的合作应超出采矿业，发展制造工业那样的其它领域，不过，这一目标尚未实现。

RFI Carte Archive / RD Congo. 存档地图 / 非洲 ：刚果（金） RFI - L. Mouaoued

刚果（金）矿业商会指出，中国企业拥有该国近70%的矿业资产。刚果（金）矿业部长安托瓦妮特·恩桑巴·卡兰巴伊夫人（Antoinette N'Samba Kalambayi）10月初在法国首都巴黎出席一个高层次经济论坛时，呼吁欧洲人参与刚果（金）的采矿业。

中美双方正在刚果(金)较劲 -

法国国际关系学院（IFRI）非洲中心研究员蒂埃里·维尔库伦（Thierry Vircoulon）在接受本台法广RFI记者采访中指出，美中之间正在进行真正的较量。

RFI Image Archive / IFRI - Institut français des relations internationales. 存档图片 / 法国国际关系学院 Wikipedia / RFI Image Archive

美国高层人士近期多次访问金沙萨。华盛顿如今对刚果（金）的采矿业感兴趣，尤其是对铜（cuivre）和钴（cobalt）。

Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula en conférence de presse à Kinshasa, le 9 août 2022. REUTERS - POOL

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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