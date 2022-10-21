非洲:看中国与南苏丹的关系

RFI采访 / 中国与南苏丹

南苏丹是一个地处非洲东北部的内陆国。这个年轻的国家在2011年取得独立后不久，于2013年开始又陷入内战。如今，刚刚摆脱战火的南苏丹迎来北京的青睐。中国如何开展其诱惑行动的呢？这是本台RFI通讯员近日发自该国首都朱巴（Juba）的一篇采访报导的标题。

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据本台RFI法广法文网报导，中国展示其承诺，伴随南苏丹这个在2011年独立后，2013年就陷入内战，刚刚才摆脱战火的年轻国家。在表面上看，中国尤其是通过建造基础设施，推动两国之间的友谊与团结互助。而目标旨在加强对一个脆弱国家的影响力。

RFI Image Archive / Pour exporter son pétrole, le Soudan du Sud, enclavé, doit utiliser des oléoducs qui traversent son voisin du nord. Ici, le site pétrolier de Paloch, Soudan du Sud, le 2 mars 2014. (illustration) REUTERS - Andreea Campeanu / RFI Image Archive

本台法广(RFI)通讯员弗洛伦丝（Florence Miettaux）2022年10月19日星期三发自南苏丹首都的消息描述说，全新的南苏丹国家电视大楼和朱巴（Juba）教学医院，以及位于该国西部朱尔河（rivière Jur）上的一座新桥，这几个都是中国给南苏丹的厚礼。

中国以援助旨在寻求增强其影响力 -

一名在朱巴大学（Université de Juba）授课的政治学博士兼外交官、中国与南苏丹双边关系问题专家在接受本台法广（RFI）法语通讯员采访中表示，当然，中国作为世界一强，不仅寻求在南苏丹施加其影响力，也寻求在未来的投资机会中得到优待。因此，中国援助实施了多个项目，目的是增加其在南苏丹的影响力。

中国长期投资南苏丹北部勘探石油 -

本台法广（RFI）的这一报导说，中国自1980年代起，就已在如今的南苏丹北部投资，开发石油。南苏丹当局难以监管其活动。问题之一是，石油行业中南苏丹职员的工资待遇。中国员工的薪资要好过他们的南苏丹同事。从事相同工作的两名工程师，因国籍不同，工资也不一样。南苏丹石油部想要保证，所有的工程师们都同工同酬。南苏丹与中国之间的另一个存在争议的问题是，与石油工业有关的污染，造成的环境后果。

Image RFI Archive / Soudan du Sud et Soudan. 存档地图 / 非洲 ：南苏丹和苏丹 @ RFI

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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