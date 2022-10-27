刚果(金):审理杀意大利大使案

国际关系 / 刚果（金）

RFI Image Archive / RD Congo : un suspect dans l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie revient sur ses aveux. Ici, le cercueil de l'ambassadeur d'Italie en RD Congo Luca Attanasio, à Limbiate, près de Milan, en Italie, le vendredi 26 février 2021. (illustration) 意大利驻刚果（金）大使卢卡·阿塔纳西奥（Luca Attanasio）于2021年2月在任上遇袭殉职。

在非洲，领土面积排位第二的刚果民主共和国在2021年2月份曾发生含意大利大使在内一行数人遇刺身亡的重大事件。金沙萨的一个军事法庭本周三在处理这桩刺杀外国使节案时，被提审的首位嫌犯当场翻供。庭讯现已被延后。

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据本台法广RFI法文网2022年10月27日星期四报导，刚果（金）首都的一个军事法庭审理意大利大使卢卡·阿塔纳西奥（Luca Attanasio）在2021年2月遇刺身亡案，已于一天前的2022年10月26日星期三进入深度。

RFI Image Archive / RD Congo : vue générale de l'entrée de l'hôpital de campagne indien de niveau III, où se trouve le corps de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, à Goma, dans l'est du pays, le 22 février 2021. (illustration) REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

同时遇害的还有一位随行的保镖和世界粮食计划署（PAM/WFP）的一名司机。有五名受到指控的嫌犯出庭。然而，当军事法官在恩多洛（Ndolo）军事监狱提审首名嫌犯时，就已发生翻供。

嫌犯翻供称曾遭受酷刑 -

本台法广RFI通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）发自金沙萨（Kinshasa）的消息描述说，这名嫌犯如同另外四名同伙一样，身着蓝黄色的囚衣。他在法庭上予以全盘否认，还表示之前笔录中所招供的内容，是在警方酷刑逼供下的违心之辞。他说自己只是一名摩托出租的驾驶，与武装团伙份子没有任何关联。他还告诉法庭，从来没有操弄、摸触过枪械。

检方指控嫌犯罪行累累 -

军事检察官在其控诉中，指这名嫌犯是一个逃兵。他在2012年加入反叛武装M23。当局还确信这名嫌犯在这一地区卷入了一系列的绑架事件。

RFI Image Archive / RD Congo : procès sur l’assassinat de l’ambassadeur d’Italie Luca Attanasio, de son garde du corps et d‘un chauffeur du Programme alimentaire mondial, en février 2021. Ici, des soldats de la Monusco en patrouille près du lieu où l'attaque a eu lieu, le 22 février 2021. (illustration) AFP - ALEXIS HUGUET / RFI Image Archive

在笔录中，这名嫌犯的角色被确定是为绑架行动提供运输支持和承担窥监视任务。他还曾指控其同伙袭击了意大利外交官Luca Attanasio的车队。

辩方律师认为无中生有 -

辩方律师们表示，整个案情都是捏造的。其中一名律师说，该国警察在地方上动用酷刑和杀戮。对笔录内容的引用应该谨慎。

检方否认办案使用酷刑 -

本台法广RFI通讯员在这篇报导的最后一段表述到，检察官感到吃惊，否认曾使用过酷刑。审讯被暂停一周。嫌犯们都已返回监狱，军事法庭拒绝了予以假释的请求。

RFI Image Archive / Les funérailles nationales de Luca Attanasio ont été organisées à Rome jeudi 25 février 2021. (illustration) REUTERS - YARA NARDI / RFI Image Archive

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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