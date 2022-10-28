非洲外交 / 欧洲和平

非洲第一位国家元首探访基辅

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RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la Cédéao, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Ici, après avoir rencontré Vladimir Poutine, Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky ce mercredi 26 octobre 2022.
RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la Cédéao, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Ici, après avoir rencontré Vladimir Poutine, Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky ce mercredi 26 octobre 2022. © AP - Andrew Kravchenko / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
4 分钟

西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先后访问了俄罗斯和乌克兰。在基辅，他对那里所遭到的破坏感到震惊。

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据本台法广RFI法文网报导，西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先后访问了莫斯科和基辅。10月26日周三，他来到基辅，成为俄罗斯于今年2月发起针对乌克兰的军事行动后，首位访问乌克兰的非洲国家元首。双方召开了联合新闻发布会。

非洲有意为欧洲的和平做贡献 -

本台法广RFI记者克莱尔（Claire Fages）发回消息说，西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）有意成为俄乌冲突的调停人。在视察了遭到战火破坏的基辅街区后，他告诉媒体，被所看到惨状震惊。他表示，非洲也能携带和平，想接近俄罗斯和乌克兰这两个兄弟国家，以求找到一条通向和平的道路。

非洲将请普京放行其控下海船 -

恩巴洛总统还说，他将向俄罗斯总统普京提出请求，给近200艘停在远海、处于俄方控制下的船只予以放行。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）则表示，感谢那些在联合国大会上谴责吞并行径的非洲国家。

Image RFI Archive - Umaro Sissoco Embalo & Vladimir Poutine
RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la CEDEAO, Umaro Cissoko Embalo a promis de demander le déblocage des 190 bateaux encore sous contrôle russe. Ici, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, serrant la main à son homologue russe, Vladimir Poutine, le 25 octobre 2022 à Moscou. (illustration) AP - Mikhail Klimentyev / RFI Image Archive

（翻译和编辑：RFI法广电台尼古拉

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