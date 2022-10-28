非洲第一位国家元首探访基辅

非洲外交 / 欧洲和平

西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先后访问了俄罗斯和乌克兰。在基辅，他对那里所遭到的破坏感到震惊。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文网报导，西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先后访问了莫斯科和基辅。10月26日周三，他来到基辅，成为俄罗斯于今年2月发起针对乌克兰的军事行动后，首位访问乌克兰的非洲国家元首。双方召开了联合新闻发布会。

非洲有意为欧洲的和平做贡献 -

本台法广RFI记者克莱尔（Claire Fages）发回消息说，西非国家经济共同体 (CEDEAO) 轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）有意成为俄乌冲突的调停人。在视察了遭到战火破坏的基辅街区后，他告诉媒体，被所看到惨状震惊。他表示，非洲也能携带和平，想接近俄罗斯和乌克兰这两个兄弟国家，以求找到一条通向和平的道路。

非洲将请普京放行其控下海船 -

恩巴洛总统还说，他将向俄罗斯总统普京提出请求，给近200艘停在远海、处于俄方控制下的船只予以放行。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）则表示，感谢那些在联合国大会上谴责吞并行径的非洲国家。

RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la CEDEAO, Umaro Cissoko Embalo a promis de demander le déblocage des 190 bateaux encore sous contrôle russe. Ici, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, serrant la main à son homologue russe, Vladimir Poutine, le 25 octobre 2022 à Moscou. (illustration) AP - Mikhail Klimentyev / RFI Image Archive

（翻译和编辑：RFI法广电台尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅