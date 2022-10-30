乍得:一名法澳双籍人质获释

非洲社会 / 动物保护

在非洲中部的内陆国乍得，一名于本周五遭不明人士劫持的西方野生动物保护主义者现已在边境地带重获自由。这是乍得政府新总理周日对外宣布的一则好消息。据本台法广（RFI）法文网数小时前的最新报导，这名遇险的法澳人士现已处于安全环境，身体状况良好。整个人质事件从遭绑架到获自由，总共只持续了24小时。

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综合本台法广RFI法文网2022年10月30日星期天的多则报导，乍得政府新总理萨利赫·凯布扎博（Saleh Kebzabo）当天通过其推特（Twitter）账号宣布。在乍得东北部为非政府组织撒哈拉保护基金（SCF-Sahara Conservation Fund）工作的一名法澳生态主义者Jerôme Hugonnot，在遭不明人士劫持24小时后，现已重获自由。

RFI Image Archive / Tchad: l'otage franco-australien a été libéré. Ici, un soldat de l'armée tchadienne en entraînement dans la zone de Faya-Largeau, au nord du Tchad. (Illustration) © Sgt. Derek Hamilton (US Army) / Creative Commons

这名现年51岁的西方野生生态保护者负责乍得的一个大羚羊公园（parc Oryx）。这个野生动物园的地域辽阔，跨越乍得中部、北部和东部，总面积达7万7千平方公里。

法澳野生生态保护者遭遇劫持 -

本周五下午，他与2名随从一起，驾车从乍得首都驶向其工作辖区，中途在沙漠中与不明人士不期而遇。在距离其目的地还有20公里左右的地方，遭数人拦截。之后他们被蒙上眼睛，带离事发地点。2名随从在数小时后得以报警。乍得当局在接到通报后，迅速采取措施，积极救人。乍得当局周六在一份声明中指出，这名法澳人士并非首次来到乍得。他在该国多座公园里工作。以前，没有遇到过任何问题。

乍得政府新总理称赞成功救人 -

两周前10月13日才刚刚上任的乍得政府新总理萨利赫·凯布扎博（Saleh Kebzabo）周日在其推文中还赞扬该国安全防卫力量的本次搜救行动取得成功。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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