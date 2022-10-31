金枪鱼:马达加斯加与欧盟共识

欧非关系 / 渔业协议

印度洋中的非洲大岛马达加斯加与欧盟经过历时近4年的谈判，现已于上周五就金枪鱼的捕捞形成共识。就此，欧盟谈判代表称赞说，这是一次“双赢”。但马达加斯加部长表示，并非100%的满意。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文网2022年10月31日星期一的报导，马达加斯加现已和欧盟就金枪鱼的捕捞达成一致。经过历时四年的谈判，双方于周五形成共识。与上一次在2014年时所达成的协议相比较，存在两大主要变化：欧盟捕捞船的数量将被减少和金枪鱼的价格将被提高。

双方谈判官员接受媒体采访各抒己见 -

本台法广RFI通讯员萨拉（Sarah Tétaud）从安塔那那利佛（Antananarivo）发回了对代表欧盟和马达加斯加双方谈判官员的采访录音片段。

RFI Image Archive / Ici, un pêcheur remontant un thon rouge. (illustration) Getty - Gary John Norman / RFI Image Archive

欧盟谈判代表贝尔克（Emmanuel Berck）说：“欧盟提高了其给予马达加斯加的财政捐助。欧盟做出了努力，马达加斯加也做了所需让步，以可能达成一项协议。。。”

马达加斯加渔业和蓝色经济部长马哈坦特（Paubert Tsimanaoraty Mahatante）则在接受采访时表示，并非100%的让人满意，这是与人们此前一直所期盼的相比较。大家得以通过谈判达成提价44%，这是与旧的协议相比较。。。

马达加斯加给欧盟的价格确实有优惠 -

本台法广RFI法文网报导提到，欧盟与马达加斯加达成的协议价格是每吨230欧元，而与日本渔业机构(Japan Tuna)所达成的协议价格，接近每吨400欧元。另外，马达加斯加当局还对欧盟没有考虑到其在渔业领域所采取的改革措施，感到遗憾。

RFI Image Archive / Pour les ONG environnementales, il faut limiter la pêche intensive de thon. (illustration) REUTERS - 3rd Regional Coast Guard Headquarters / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员指出，如果没有变化，这项新协议将于明年7月开始实施。届时，马达加斯加国库将能够在未来的4年中入账近1300万欧元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅