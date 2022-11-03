中国进出口银行将代表中国与赞比亚谈判债务重组

赞比亚/中国/债务重组

赞比亚财政部周四告诉路透社，中国进出口银行（EximBank）将带领北京的团队重新谈判赞比亚结欠中国近 60 亿美元的贷款债务重组。

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中国进出口银行是北京的三大政策性银行之一，也是赞比亚​​最大的中国单一债权人，也是中国“一带一路”倡议（BRI）中监督基础设施贷款的关键。

中国是赞比亚最大的双边债权国，占赞比亚欠法国和印度等国家债务的75%。

路透社说，债权人和投资者正在密切关注作为全球最大双边贷款国的中国如何管理全球债务谈判。中国倾向于通过延长期限而不是接受贷款减记来提供债务减免。

今年早些时候，中国和法国同意共同主持一个官方债权人委员会，以重新谈判赞比亚的双边债务，但尚未具体说明谁将代表每个国家。

中国进出口银行周三在其网站上发表声明称，其副行长张文才在最近访问巴黎期间与法国财政部官员讨论了共同框架和债务问题，但未提供任何进一步细节。

西方国家上个月指出，中国是许多无法偿还债务的国家推进债务重组交易的主要障碍。

赞比亚上个月表示，它渴望在共同框架下加快与债权人的债务重组谈判，共同框架是 20 个主要经济体的倡议，因结果缓慢而受到批评。

包括商业贷款在内，赞比亚政府数据显示，截至 2021 年底，其 172.7 亿美元外债中，超过三分之一是欠中国贷方的。这包括江西银行和中国民生银行的贷款。

路透社说，在这个铜资源丰富的国家，中国EximBank 资助的项目范围从道路和水电站到军营和体育场。

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