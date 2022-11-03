非洲22国金融界汇聚毛里求斯

RFI采访 / 非洲金融

印度洋中的非洲岛国毛里求斯（Maurice），中文也被译作模里西斯。在毛里求斯银行（BOM）和毛里求斯投资局（BOI）的共同倡议下，非洲22国金融界人士汇聚一堂，商讨未来战略。这是本台法广(RFI)«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在周四上网节目中的最新话题。在两天的会期中，非洲银行和投资界人士的议题有数字货币，其中有中非共和国和喀麦隆的金融高官各抒己见。

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本台RFI法文网2022年11月03日星期四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出路易港(Port Louis）通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）的一篇最新报道。在毛里求斯，非洲大陆的专家和决定者认为，非洲银行业的数字革命，触手可及。非洲22国与会者讨论所因采取的最佳战略，并呼吁非洲国家的央行充分发挥在新型经济体系数字货币中的角色。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Maurice: les banques centrales d'Afrique appelées à développer leur culture numérique]。换作中文可译为：[毛里求斯:非洲的央行被吁发展它们的数字文化]。下面是简介以供分享。

中非共和国手机促进了金融发展 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先提到，以中非共和国为例，仅有9%的民众使用电脑。这不仅反应了非洲与世界其它地方之间所存在的差距，也显示了非洲大陆内的差别。这种落后限制了金融活动，但如今鉴于手机的使用而缩小。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

中非共和国财政和预算部长埃尔韦·恩多巴（Hervé Ndoba）呼吁央行支持这些新做法。他介绍说，由于移动科技，中非共和国推出了许多全国性的或地方性的新倡议。尤其是，通过手机支付那些在地理上远离银行的公务员们的薪酬。

喀麦隆认为比特币威胁国家主权 -

在加密货币已获中非共和国通过的挑战下，雅温得认为，这种去中心化的货币威胁国家主权。喀麦隆财政部秘书长支持这一看法，尽管他的发言是以开放态度面对加密货币。

毛里求斯觉得数字货币带来机遇 -

在毛里求斯，商业银行把央行视为银行新体系发展的一种遏制。不过，该国央行不缺发展法定数字货币的雄心。毛里求斯银行（BOM）的一名成员表示，他认为这是一种机遇。这名金融官员还透露，将很快提交一个纳入毛里求斯经济的战略路线图。

RFI Image Archive / Port-Louis, la capitale de la République de Maurice. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，据毛里求斯银行家协会，该国19家银行的大部分利润来自国外。他们希望，非洲大陆银行活动的数字化将解决外汇的可转移性与互操作性问题。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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