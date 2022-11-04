阿盟第31届峰会的不结盟原则

第31届阿拉伯国家联盟峰会

阿拉伯国家联盟（Ligue Arabe）于本周初在阿尔及尔举行的第31届峰会，通过不结盟原则，以谨慎态度面对乌克兰境内的战争。

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据本台法广RFI法文网星期四（2022年11月03日）报导,本周初在阿尔及利亚首都举行的第31届阿拉伯国家联盟（Ligue Arabe）峰会通过了不结盟原则。就乌克兰危机问题，阿拉伯国家联盟采取谨慎的立场。

阿拉伯国家联盟峰会确定共同安全 -

本台法广RFI通讯员发自阿尔及尔（Alger）的消息说,在为期两天的第31届阿拉伯国家联盟（Ligue Arabe）峰会期间，阿盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特（Ahmed Aboul Gheit）呼吁保护受到外部干涉压力和遭到恐怖主义及民兵组织威胁的民族国家。他还提到，阿拉伯世界的共同安全问题包含粮食安全、卫生安全、水资源安全和能源安全。

阿拉伯国家过度依赖俄乌两国农业 -

埃及和苏丹请求阿盟，针对它们与埃塞俄比亚之间有关尼罗河水域及上游建造复兴大坝的分歧，予以支持。

Le sommet de la Ligue arabe s'est tenu les 1er et 2 novembre à Alger. À son issue, les dirigeants ont adopté la « Déclaration d'Alger » et prôné un principe de « non-alignement » sur la guerre en Ukraine. © Fayçal Métaoui/RFI

大部分阿拉伯领导人在谈及乌克兰境内战争时，所提到的主要后果是粮食安全问题。阿尔及利亚、摩洛哥及埃及，都是乌克兰与俄罗斯谷物和化肥的进口大国。到阿尔及尔予会的经济学家们都指出了这种依赖。这很可能就是阿拉伯国家决定在乌克兰危机问题上采取谨慎立场的原因。

多位地区领袖缺席第31届阿盟峰会 -

第31届阿拉伯国家联盟（Ligue Arabe）峰会的目标是要寻求重新团结阿拉伯国家，但一些国际观察人士注意到，许多重量级地区领袖没有予会。比如沙特王储、约旦国王及摩洛哥国王穆罕默德六世（Mohammed VI）等都没有亲自到场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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