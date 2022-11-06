森林环境/刚果(金)

刚果(金):碳氢开发与森林保护

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RFI Image Archive / RD Congo : la vente de blocs pétroliers, une menace pour le bois congolais? Ici, une vue aérienne du Mont Nyiragongo et les chaînes des Virunga dans le parc national des Virunga près de Goma, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. (illustration)
RFI Image Archive / RD Congo : la vente de blocs pétroliers, une menace pour le bois congolais? Ici, une vue aérienne du Mont Nyiragongo et les chaînes des Virunga dans le parc national des Virunga près de Goma, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. (illustration) © Getty Images - Chris Dennis Rosenberg / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分钟

刚果民主共和国（CD Congo)想要推动其经济的多元化。金沙萨的目标之一是为其地处深山密林中的油田找到亲家。环保非政府组织指出，一部分森林必将因此而被破坏。这是我们法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)周二上网的话题。有观点认为，开发碳氢资源还将影响刚果(金)木材的工业市场，加剧伐树毁林。

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本台RFI法文网2022年11月02日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出记者卡洛莉（Coralie Pierret)的一篇报导。环保人士认为，刚果民主共和国的油田开发必将导致部分林区被砍伐。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[La vente de blocs pétroliers en RDC, une menace pour le bois congolais?]。换作中文可译为：[油田区块销售在刚果(金)，对刚果木材的一种威胁？]。下面是简介以供分享。

非政府组织指刚果(金)石油开发损害林木保护 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，刚果民主共和国（CD Congo)想要使经济结构多元化，改变过于集中在采矿业的现状。金沙萨政府认为，其石油储量达220亿桶。问题是，这些有许可证的区块，很多是位于森林的深处。为了便于在林区开采石油，有一部分树木面临遭砍伐的风险。

环保组织认为刚果(金)当局承诺不能防止破坏 -

金沙萨当局承诺，环保规范将得到尊重，保护生物和植物的现代科技手段将被采用。这是刚果(金)现任总统于2022年07月28日在主持27个油田区块招标拍卖会开幕式时的一个陈述。但绿色和平组织（Greenpeace）认为，这些保证不足以预防在林区造成绝对的灾难。

刚果(金)招标的石油区块绝大部分在热带林区 -

出售的区块面积多达25万平方公里。这超过了几内亚或英国的国土面积。有13个石油区块与保护区或国家公园擦边。其它则大多数被热带雨林覆盖。环保非政府组织一致认同，刚果(金)开发石油，林木必受其害。因为，在全球都是如此，石油开发是造成森林被破坏的因素之一。Ishpingo协会指出，以南美洲的厄瓜多尔为例，25年来仅为修筑通往油田的道路就毁坏了6500平方公里的亚马逊森林。

生态组织担心刚果(金)开发石油加快伐树毁林 -

全球森林观察（Global Forest Watch）担心，刚果(金)发展石油工业将可能造成毁林加速。该国已经是非洲毁林冠军。因为，木材仍是刚果(金)能源的第一大原材料。联合国粮农组织（FAO/ONUAA）的数据说，在刚果(金)，2015年的材火产量达8250万立方米。

Image RFI Archive - FAO
RFI Image Archive : FAO / ONUAA. 存档图片：联合国粮农组织。 © RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道在最后部分提到，尽管，刚果(金)目前的工业用材开发，与其非洲邻国相比较，仍然相对较弱。但该国开发石油可能会影响到木材的工业市场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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