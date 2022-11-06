刚果(金):碳氢开发与森林保护

森林环境/刚果(金)

刚果民主共和国（CD Congo)想要推动其经济的多元化。金沙萨的目标之一是为其地处深山密林中的油田找到亲家。环保非政府组织指出，一部分森林必将因此而被破坏。这是我们法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)周二上网的话题。有观点认为，开发碳氢资源还将影响刚果(金)木材的工业市场，加剧伐树毁林。

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本台RFI法文网2022年11月02日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出记者卡洛莉（Coralie Pierret)的一篇报导。环保人士认为，刚果民主共和国的油田开发必将导致部分林区被砍伐。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[La vente de blocs pétroliers en RDC, une menace pour le bois congolais?]。换作中文可译为：[油田区块销售在刚果(金)，对刚果木材的一种威胁？]。下面是简介以供分享。

非政府组织指刚果(金)石油开发损害林木保护 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，刚果民主共和国（CD Congo)想要使经济结构多元化，改变过于集中在采矿业的现状。金沙萨政府认为，其石油储量达220亿桶。问题是，这些有许可证的区块，很多是位于森林的深处。为了便于在林区开采石油，有一部分树木面临遭砍伐的风险。

环保组织认为刚果(金)当局承诺不能防止破坏 -

金沙萨当局承诺，环保规范将得到尊重，保护生物和植物的现代科技手段将被采用。这是刚果(金)现任总统于2022年07月28日在主持27个油田区块招标拍卖会开幕式时的一个陈述。但绿色和平组织（Greenpeace）认为，这些保证不足以预防在林区造成绝对的灾难。

刚果(金)招标的石油区块绝大部分在热带林区 -

出售的区块面积多达25万平方公里。这超过了几内亚或英国的国土面积。有13个石油区块与保护区或国家公园擦边。其它则大多数被热带雨林覆盖。环保非政府组织一致认同，刚果(金)开发石油，林木必受其害。因为，在全球都是如此，石油开发是造成森林被破坏的因素之一。Ishpingo协会指出，以南美洲的厄瓜多尔为例，25年来仅为修筑通往油田的道路就毁坏了6500平方公里的亚马逊森林。

生态组织担心刚果(金)开发石油加快伐树毁林 -

全球森林观察（Global Forest Watch）担心，刚果(金)发展石油工业将可能造成毁林加速。该国已经是非洲毁林冠军。因为，木材仍是刚果(金)能源的第一大原材料。联合国粮农组织（FAO/ONUAA）的数据说，在刚果(金)，2015年的材火产量达8250万立方米。

RFI Image Archive : FAO / ONUAA. 存档图片：联合国粮农组织。 © RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道在最后部分提到，尽管，刚果(金)目前的工业用材开发，与其非洲邻国相比较，仍然相对较弱。但该国开发石油可能会影响到木材的工业市场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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