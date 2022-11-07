坦桑尼亚空难 非洲数政要致哀

非洲社会 / 空难事故

在濒临印度洋的东非国家坦桑尼亚（Tanzanie），周日发生一起空难事故。目前已知至少19人遇难。据报，事发时，气象条件恶劣。飞机掉落在非洲最大的淡水湖维多利亚湖（Lac Victoria）里。机身处于水中，距岸边100米。非洲多名政要向遇难者家属表示致哀。北京也表示哀悼，并透露机上有一名中国籍乘客受伤，目前在医院接受治疗。

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据本台法广RFI法文网报导，在东非国家坦桑尼亚的西北地区当地时间2022年11月06日星期天早上发生一起空难事故。现场的图像显示，飞机大部分处于水中，只剩下机身的后半段仍露出水面。许多船只和救援队在飞机周围，试图把飞机从水中拖出。

RFI Image Archive / Tanzanie: 19 morts dans le crash d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria, le dimanche 6 novembre 2022. (illustration) REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

一名地方官员此前曾透露，遇难飞机上共有43人，其中39名乘客，2名飞行员和2名机组成员。这架飞机所属的精密航空（Precision Air）在一名声明中宣布，有24人得以劫后余生。

事发时当地气象状况差 -

这家航班编号为PW494 的客机，当天从坦桑尼亚的海港城市达累斯萨拉姆（Dar es Salaam）起飞，目的地是位于该国西北的布科巴机场（Bukoba）。地方上的警方指挥官表示，事发时，当地有强风暴雨。在坠机事故发生前，有目击证人看到飞机在空中向机场靠近，但飞行方式不稳定。当时的能见度低。

非洲多名政要表示哀悼 -

刚刚在上周末结束访华行程回国的坦桑尼亚女总统萨米娅·苏卢胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）呼吁民众保持平静，并向事故受害者致哀。

RFI Image Archive / Tanzanie: 19 morts dans le crash d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria. La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Ici, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan le 16 mars 2021. (illustration) AP / RFI Image Archive

非洲联盟委员会主席、乍得人穆萨·法基·马哈马特（Moussa Faki Mahamat）也表示哀悼。还有地区性组织东非共同体（EAC）秘书长、肯尼亚人彼得·马图基（Peter Mutuku）通过社交媒体表态，与坦桑尼亚人民和政府同哀。

有一名中国籍乘客受伤 -

在北京，中国外交部发言人2022年11月7日星期一在主持例行记者会时说，中方对坠机事故的遇难者表示深切哀悼。他透露机上有一位中国籍乘客受伤，正在医院接受治疗。中国驻坦桑尼亚使馆已经和伤者取得联系以示关切。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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