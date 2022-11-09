国际社会继续向埃及施压敦促释放异议人士阿拉·阿卜杜拉-法塔赫

气候变化/人权

继英国与法国之后，德国总理也公开呼吁埃及政府释放在监狱中已经绝食六个多月并且从气候峰会开幕日开始绝水的埃及著名异议份子阿拉·阿卜杜拉-法塔赫（Alaa Abdel Fattah）。

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国际社会再度就埃及狱中的政治犯向气候峰会主办国埃及施压，联合国和德国政府11月8日再度敦促埃及释放其最著名的政治犯Alaa Abdel Fattah，他在绝食7个月后面临死亡的危险，联合国人权事务高级专员沃尔克-特克此前警告说，"阿拉的生命面临巨大危险“。

德国总理奥拉夫·肖尔茨呼吁开罗释放阿拉·阿卜杜勒-法塔赫，以避免他七个月的绝食抗议导致 "致命的结果"。

阿拉的家人警告说，自从阿拉在峰会开幕日停止饮水之后，他们没有他的任何消息。

他的母亲连续第二天在监狱外露营，希望得到他的消息。

此前，英国首相里希-苏纳克、法国总统埃马克龙和联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯先后曾向埃及总统赛西提出这位40岁的民主活动家的案件。阿拉同时拥有埃及以及英国国籍，英国首相 苏纳克呼吁释放阿拉，法国总统马克龙则要求埃及当局保障阿拉的生命安全，埃及官方表示将给于必要的照顾。而阿拉的姐姐萨那·塞义夫则担心，这种 "照顾 "实际上可能意味着她的弟弟将被 "强制喂养"。

法新社报道指出，阿拉的妹妹萨那·赛义夫在气候峰会上的新闻发布会被一名亲政府的名叫阿姆尔-达里奇的议员打断，导致气候峰会的官方组织者--联合国安全部门不得不将阿姆尔-达里奇赶走。他被驱赶时呼喊说："我们谈论的是一个根据普通法被拘留的埃及公民，而不是一个政治犯，不要试图利用西方国家来对付埃及。”他补充说，阿拉·阿卜杜拉-法塔赫"攻击了他的国家的军队和警察"。

随着气候峰会的召开，埃及人权工作者的行动也在继续，气候开幕后开始绝食的三名埃及记者继续他们的绝食活动，他们要求 "释放埃及所有被拘留的良心犯"，根据国际特赦等人权组织的评估，埃及被关押的政治犯的人数高达6万人。

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