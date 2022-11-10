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突尼斯:教师罢工持续家长为难

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RFI Image Archive / Tunisie : près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Ici, le premier centre pilote d'hébergement des femmes victimes de violences en Tunisie, se situe dans la ville de Ben Arous. (illustration)
RFI Image Archive / Tunisie : près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Ici, le premier centre pilote d'hébergement des femmes victimes de violences en Tunisie, se situe dans la ville de Ben Arous. (illustration) © Tunisie Radio / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分钟

北非马格里布地区国家突尼斯(Tunisie)，中文也有译作突尼西亚。该国小学有近4000名代课老师，自本学年开始起至今一直在罢工。起因是由于工资遭拖欠、转正也被延后。学生家长们也在为此着急。

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本台法广RFI法文网2022年11月10日星期四报导说，突尼斯教育界目前气氛紧张。近4000名小学代课老师自本学年开课以来一直在罢工。起因是他们的工资遭拖欠，转正也暂时无法实现。一周以来，他们在做动员要抗议。

代课老师们有怨言 -

据本台法广RFI通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯共和国首都的消息，一名现年42岁的教师埃姆娜（Emna）在位于突尼斯（Tunis）南郊的Ben Arous接受了采访。就一些初中自本学年开课以来一直处于罢教，她气愤地说，她代课已八年之久。然而，部里在今年改变了主意，想要先给四年的合同，然后再决定是否聘用。然而她已42岁，不知自己是否还有时间。

当局改变之前做法 -

依照2020年时所签署的一份协议，埃姆娜（Emna）本应已经得以转正身份。前政府在两年里成功地让其中80%代课老师实现转正。但现任教育部长表示，当前经济形势不再能够继续之前做法，代课老师的转正只得被迫延后四年。

Image RFI - Tunisie - Ecole
RFI Image / Tunisie: une classe de l'école primaire Markez-Bécha Sakit-Dayer, à Sfax. (illustration) RFI - Alice Milot

另一位接受采访的老师拉米娅（Lamia），是当地抗议活动的协调员，她的工作也不稳定。她授课的学校分布在多个地域，有时必须步行几公里，因为，公共交通因路况而无法使用。被拖欠8到9个月的工资很普遍。

突尼斯总统的呼吁 -

据本台法广RFI通讯员在这一报导的最后部分指出，突尼斯总统在10月底曾呼吁教育部长要尽快解决问题。在一些地区，罢教造成一些学校被迫关闭。造成数万学子无法就学。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉

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