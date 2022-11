突尼斯:教师罢工持续家长为难

RFI Image Archive / Tunisie : près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Ici, le premier centre pilote d'hébergement des femmes victimes de violences en Tunisie, se situe dans la ville de Ben Arous. (illustration)

© Tunisie Radio / RFI Image Archive