突尼斯:教师罢工持续家长为难

非洲社会 / 国民教育

北非马格里布地区国家突尼斯(Tunisie)，中文也有译作突尼西亚。该国小学有近4000名代课老师，自本学年开始起至今一直在罢工。起因是由于工资遭拖欠、转正也被延后。学生家长们也在为此着急。

广告 继续浏览后续

本台法广RFI法文网2022年11月10日星期四报导说，突尼斯教育界目前气氛紧张。近4000名小学代课老师自本学年开课以来一直在罢工。起因是他们的工资遭拖欠，转正也暂时无法实现。一周以来，他们在做动员要抗议。

代课老师们有怨言 -

据本台法广RFI通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯共和国首都的消息，一名现年42岁的教师埃姆娜（Emna）在位于突尼斯（Tunis）南郊的Ben Arous接受了采访。就一些初中自本学年开课以来一直处于罢教，她气愤地说，她代课已八年之久。然而，部里在今年改变了主意，想要先给四年的合同，然后再决定是否聘用。然而她已42岁，不知自己是否还有时间。

当局改变之前做法 -

依照2020年时所签署的一份协议，埃姆娜（Emna）本应已经得以转正身份。前政府在两年里成功地让其中80%代课老师实现转正。但现任教育部长表示，当前经济形势不再能够继续之前做法，代课老师的转正只得被迫延后四年。

RFI Image / Tunisie: une classe de l'école primaire Markez-Bécha Sakit-Dayer, à Sfax. (illustration) RFI - Alice Milot

另一位接受采访的老师拉米娅（Lamia），是当地抗议活动的协调员，她的工作也不稳定。她授课的学校分布在多个地域，有时必须步行几公里，因为，公共交通因路况而无法使用。被拖欠8到9个月的工资很普遍。

突尼斯总统的呼吁 -

据本台法广RFI通讯员在这一报导的最后部分指出，突尼斯总统在10月底曾呼吁教育部长要尽快解决问题。在一些地区，罢教造成一些学校被迫关闭。造成数万学子无法就学。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅