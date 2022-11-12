法国的非洲留学生人数创新高

法国教育 / 留学法国

法国接纳的非洲留学生人数已于2022年创下新高。法国高校2022年的留学生总数为40多万，其中来自非洲的大学生人数超过10万，占法国留学生总人数的1/4。法国的10大留学生来源国里，有6个非洲国家，排名第一的是摩洛哥。上述为法国高等教育署（Campus France）对外通报的官方正式统计数据。来自中国的留学生人数排名第3。

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本台法广RFI法文网报道说，非洲国家在法国接纳的外国留学生中具有很好的代表性。法国高等教育署（Campus France）的数据显示，在2021至2022学年，法国大学里的留学生总人数（含欧盟成员国）超过40万。其中，来自非洲大陆的留学生人数超过10万，占总人数的四分之一。

RFI Image Archive / Selon les données de campus France pour l’année scolaire 2021-2022, plus de 400 000 étudiants dans les universités françaises venaient de l’étranger, Union européenne incluse. Ici, la rentrée universitaire en France a débuté le 12 septembre 2022. (illustration) © Pixabay / RFI Image Archive

据本台法广RFI记者宝丽娜（Paulina Zidi）和基耶姆（Guillaume Thibault ）于2022年11月11日周五晚连名发布的消息，法国的10大留学生来源国里，有6个是非洲国家。马格里布地区一枝独秀，其中又以摩洛哥留学生人数最多，超过4万，占法国接纳的留学生总人数的十分之一。阿尔及利亚紧随其后，人数为31 000。名列前十位的其它非洲国家还有塞内加尔排位第5，突尼斯第6，科特迪瓦第8，及喀麦隆第10。

外国大学生申请赴法留学的人数又创新高 -

同一报道还提到，上述国家的留学生人数自2016年以来一直在上升。由于Covid-19疫情，2020年一度放缓，但现已恢复增长。这种趋势在今年不会有变化。外国大学生已递交的2022至2023学年法国入学申请又创记录。

留学生人数增加反应法国教育体系的魅力 -

法国西南城市图卢兹（Toulouse）外国留学生协会主席苏莱曼（Souleymane），曾研修政治科学，如今在法国学习法律专业。这一协会引导那些想要到法国留学，或已经在法国高校入学的外国大学生们。虽说留学生们遭遇的困难众多，苏莱曼（Souleymane）称赞法国接纳的留学生人数增加。他在接受本台法广RFI记者基耶姆（Guillaume Thibault ）采访时说，这是一个正面的迹象，显示了法国教育体系的吸引力。

RFI Image Archive / Les pays africains sont bien représentés au niveau des étudiants étrangers en France. Ces chiffres sont en forte augmentation depuis 2016. Ici, Rencontres Campus France 2016. (illustration) © Campus France / RFI Image Archive

另外，法国高等教育署（Campus France）2022年发布的排名榜显示，法兰西的10大留学生来源国里，中国排名第3，意大利第4、西班牙第7，黎巴嫩第9。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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