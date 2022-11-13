COP27:周六无传统民间大示威

RFI采访 / COP27联合国气候大会

在北非埃及的沙姆沙叶赫（Sharm El Sheikh），正在召开中的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27），在刚刚过去的周六里，没有以往常见的街头民间大规模示威。因为，当局提前告知不能在市内准许这样的大型活动。非政府组织对此看法不一。本台法广RFI特派记者在现场做实地报道。一名受访者解释说，今年的示威是在大会会场内进行。

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RFI Image Archive / La 27e Conférence Climat (COP27) se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, en novembre 2022. Here, View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. REUTERS - SAYED SHEASHA / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网报道，每年气候大会的传统做法之一是民间团体在两周会期中间的那个星期六组织大型街头示威，旨在提醒与会的各国领导人加快应对气候变化的紧迫性。不过，今年在埃及沙姆沙叶赫（Sharm El Sheikh）召开《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）没有准许在城内的街头举行示威。

示威活动是在大会会场内有序进行 -

本台法广RFI特派记者珍妮(Jeanne RICHARD)解释说，埃及当局从一开始已告知，在沙姆沙叶赫（Sharm El Sheikh）街头示威是不可能的。对此，非政府组织[气候行动网路]（RAC/CAN）成员Aurore表示遗憾。她告知，人们是在大会的会场内组织示威。而如何进行示威的规范则没有改变：不可以点名道姓地针对某人或某个国家。而且行动应该是非暴力的。联合国安全人员被部署在现场确保遵守规则。

有受访者不满无法在街头举行示威 -

接受本台RFI采访的[人权观察组织]（Human Rights Watch）发言人布鲁诺（Bruno）抱怨，无法在街头举行传统的大规模示威。他毫不犹豫地对当局提出尖锐批评。另一位接受采访的非洲青年凯文（Kevin），是西非地区[气候行动网络]（RAC/CAN en Afrique de l’Ouest）的秘书长。他希望将出现数百年轻人的示威，以要求政治领袖在气候问题上做出迅速的和具体的行动。

RFI Image / COP27: l’habituelle manifestation de la société civile impossible dans les rues de Charm el-Cheikh. Ici, un parcours de la manifestation de la COP27. (illustration) © RFI - Géraud Bosman-Delzons

本台RFI法文报导提到，西非地区[气候行动网络]（RAC/CAN en Afrique de l’Ouest）的这名秘书长，是一位年仅25岁的多哥人。他表示在本次气候会议的入口，肯定会有示威者，因为那里有很多人经过。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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