莫桑比克想要成为天然气大国

非洲能源 / 地缘政治

在非洲东南部、滨临印度洋的莫桑比克（Mozambique），其中文国名也有被译作莫三比克。菲利佩・纽西总统（Président Filipe Nyusi）在刚刚过去的星期天（2022年11月13日）发布了一个视频，宣布该国北部德尔杜加角省（Cabo Delgado）沿海开始对外出口液化天然气(GNL)。首艘货船是从意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）的海上工厂出发。

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RFI Image / Le port de Pemba, à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. (illustration) © Liliana Henriques / RFI

据本台法广RFI法文网报导，莫桑比克首次出口液化天然气。这对有雄心把国家发展成为全球天然气生产大国的马普托（Maputo）当局而言，是一个成功。但这个成功是相对的。因为，地处该国北部的德尔杜加角省（Cabo Delgado）自2017年以来一直处在暴力武装叛乱之下。不过，共和国总统纽西（Président Filipe Nyusi）则认为，莫桑比克从此跨入了全球天然气生产大国的圈子。

意大利海上平台项目一枝独秀 -

本台法广RFI法文网指出，首次出口液化天然气(GNL)这是毋庸置疑的。意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）在莫桑比克沿海开发的这个天然气田，每年产能可达300万吨天然气。意大利埃尼集团建造了一座平台，有一口钻井，再加一间天然气液化工厂。船只可以直接停靠平台，无需连结陆地。正是因为海上的地理位置，使得这个项目变得可行。而那些在沿海有设施的其它项目都因德尔杜加角省（Cabo Delgado）的持续暴力而被迫暂停。

莫桑比克北部局势依然不确定 -

在莫桑比克北部的德尔杜加角省（Cabo Delgado），尽管自2021年9月以来，就得到国际军事支援，尤其是来自卢旺达和南部非洲发展共同体（SADC）的军事力量。但这里的安全局势依然不稳定。虽然，盟军面对叛乱取得巨大成功。但局势远未得到解决。反叛人员被打散了，前线变得支离破碎。暴力则被扩散到临近的其它省份。

除意大利之外的项目全部冻结 -

现已有上百万民众逃离德尔杜加角地区（Cabo Delgado）。联合国机构注意到，那里的人道形势越来越悲剧，暴力普遍发生。在此背景下，除意大利海上项目之外，包括法国在内的其它方案全部冻结。然而，莫桑比克有潜力成为一个全球主要的天然气生产国。这个国家在2010年的大发现可以和卡塔尔一交高低。其储量与尼日利亚相当，是塞内加尔沿岸已发现的5倍。

RFI Image / Le Mozambique : plus d'un million de personnes ont dû fuir la région du Cabo Delgado et les agences onusiennes évoquent une situation humanitaire de plus en plus dramatique ainsi qu'une violence généralisée. Ici, Enfants du camp de personnes déplacées de Metuge, Cabo Delgado, en mai 2021. (illustration) © Liliana Henriques / RFI

本台法广RFI法文网报导最后指出，莫桑比克有潜力，每年出口6000万吨天然气，成为全球排名第4或第5的天然气大国。然而，只要安全问题得不到解决，天然气的开采规模就不会太大。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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