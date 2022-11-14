莫桑比克想要成为天然气大国
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在非洲东南部、滨临印度洋的莫桑比克（Mozambique），其中文国名也有被译作莫三比克。菲利佩・纽西总统（Président Filipe Nyusi）在刚刚过去的星期天（2022年11月13日）发布了一个视频，宣布该国北部德尔杜加角省（Cabo Delgado）沿海开始对外出口液化天然气(GNL)。首艘货船是从意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）的海上工厂出发。
据本台法广RFI法文网报导，莫桑比克首次出口液化天然气。这对有雄心把国家发展成为全球天然气生产大国的马普托（Maputo）当局而言，是一个成功。但这个成功是相对的。因为，地处该国北部的德尔杜加角省（Cabo Delgado）自2017年以来一直处在暴力武装叛乱之下。不过，共和国总统纽西（Président Filipe Nyusi）则认为，莫桑比克从此跨入了全球天然气生产大国的圈子。
意大利海上平台项目一枝独秀 -
本台法广RFI法文网指出，首次出口液化天然气(GNL)这是毋庸置疑的。意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）在莫桑比克沿海开发的这个天然气田，每年产能可达300万吨天然气。意大利埃尼集团建造了一座平台，有一口钻井，再加一间天然气液化工厂。船只可以直接停靠平台，无需连结陆地。正是因为海上的地理位置，使得这个项目变得可行。而那些在沿海有设施的其它项目都因德尔杜加角省（Cabo Delgado）的持续暴力而被迫暂停。
莫桑比克北部局势依然不确定 -
在莫桑比克北部的德尔杜加角省（Cabo Delgado），尽管自2021年9月以来，就得到国际军事支援，尤其是来自卢旺达和南部非洲发展共同体（SADC）的军事力量。但这里的安全局势依然不稳定。虽然，盟军面对叛乱取得巨大成功。但局势远未得到解决。反叛人员被打散了，前线变得支离破碎。暴力则被扩散到临近的其它省份。
除意大利之外的项目全部冻结 -
现已有上百万民众逃离德尔杜加角地区（Cabo Delgado）。联合国机构注意到，那里的人道形势越来越悲剧，暴力普遍发生。在此背景下，除意大利海上项目之外，包括法国在内的其它方案全部冻结。然而，莫桑比克有潜力成为一个全球主要的天然气生产国。这个国家在2010年的大发现可以和卡塔尔一交高低。其储量与尼日利亚相当，是塞内加尔沿岸已发现的5倍。
本台法广RFI法文网报导最后指出，莫桑比克有潜力，每年出口6000万吨天然气，成为全球排名第4或第5的天然气大国。然而，只要安全问题得不到解决，天然气的开采规模就不会太大。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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