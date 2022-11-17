温室气体减排不妨碍经济增长

RFI采访 / 非洲经济

旨在推动私营经济的世界银行，已发展成为致力于非洲乃至全球能源转型和适应气候变化的主要债权人之一。这家国际金融机构负责北非与中东地区事务的副行长在接受媒体采访时透露，去年为与气候有关的项目提供资金317亿美元。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)周四早上上网的最新话题。这一报道认为，致力于减少气候变化的负面影响与创造就业之间没有矛盾。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年11月17日星期四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一个最新采访报道。话题围绕世界银行作为自由主义经济和企业家精神的全球最大推动方，是否已经发展成为了一家“绿色银行”？尽管，这家银行负责中东和马格里布地区的副总裁向媒体亮出其在此领域的工作成效，但一些非政府组织仍然半信半疑。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[La Banque mondiale peut-elle lutter contre le changement climatique ?]。换作中文可译为[世界银行能否与气候变化做斗争？]。下面是简介以供分享。

世界银行补助致力于减少温室气体排放的国家 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导提到，世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）于十天前宣布启动一个补助基金提供给致力于减少温室气体排放的国家。这家国际金融机构在过去几年，大声表示有意参与对抗气候变化。

RFI Image Archive / La Banque mondiale peut-elle lutter contre le changement climatique? Ici, le président de la Banque mondiale, David Malpass, lors d'une conférence de presse en octobre 2019. (illustration) AP - Jose Luis Magana / RFI Image Archive

世界银行负责中东和北非事务的副行长费里德•贝尔哈吉（Ferid Belhaj）告诉本台法广（RFI），去年为与气候有关的项目提供资金317亿美元。未来还有更重大的工作，因为，其部分主要股东在推动着这家银行在气候变化问题上再接再厉。

部分非政府组织对世界银行以上表述半信半疑 -

非政府组织联盟[The Big Shift Global]（中文可被译为[全球大转变]）指出，世界银行在2018年就已承诺，不再为全球石化能源提供资金。然而，实际情况并非如此。如果说是不直接的，但至少是以间接的方式。据一名喀麦隆气候活动积极份子透露，世界银行在石化能源项目上投资了145亿美元。

发展经济与减少气候变化的负面影响没有矛盾 -

世界银行的副行长认同，企业与经济发展不影响气候，并非两者不可兼顾。他指出，致力于减少气候变化的负面影响与创造就业之间没有矛盾。以埃及为例，世界银行认为，致力于能源转型可以额外带来2%-3%的经济增长，直接的和间接的创造数百万个就业机会。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，世界银行的这个论调同样受用，对那些每年需要为新的年轻就业人口创造数百万个岗位的国家。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅