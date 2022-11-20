OIF:中国关注法语圈首脑峰会

法语世界 / 中非关系

北非马格里布地区的突尼斯（Tunisie），中文也有译作突尼西亚（Tunisia）。第18届法语国家及地区国际组织（OIF）首脑峰会本周末（2022年11月19日星期六和11月20日星期天）正在杰尔巴岛（Djerba）举行。中国也关注这一峰会。北京本周召开了一场会议，主题围绕法语区及数字化发展。中国想要帮助法语国家留在5G网络和实施电子付款系统。

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本台法广RFI法文网2022年11月19日星期六刊登常驻北京记者斯蒂芬·拉加德(Stéphane Lagarde)发回的一则报导说，数字化为可持续发展服务。这不仅是杰尔巴岛（Djerba）峰会的主题，也是北京本周在一个商务区的高楼大厦内组织的专题座谈会话题。与会者有外国外交官、中国前外交官和致力于中国软实力的智库专家。

RFI Image Archive / Tunisie : des drapeaux de différents pays flottent au vent à la veille du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le vendredi 18 novembre 2022. (illustration) AP - Hassene Dridi / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网的这一报导提到，北京视法语圈为对抗单极世界的组织。中国（Académie chinoise）一位研究开放经济的学者表示，中方需求加强与法语世界、与法兰西、与欧洲说法语的国家的合作，尤其还有与非洲广阔的说法语地区。必须总要寻求一种制衡美国人的力量。这一作法旨在重建平衡。

特洛伊木马还是合作空间？-

面对盎格鲁-撒克逊的世界重新建立平衡。在北京，法语圈也被视为一座通往南部国家的桥梁。专家们还说，中国想要帮助法语国家留在5G网络和实施电子付款系统。对法国、瑞士和比利时等国的期待更多。那也是针对华盛顿的脱钩政策。这既有政治方面，也有经济方面。中国学者继续指出，不论是特朗普（Trump也被译作川普）还是拜登（Biden），在过去一段时间里，再三针对中国采取措施和制裁。中方将与欧洲法语国家，围绕包括数字在内的新科技，加强合作。批评者指，法语圈，中国利益的特洛伊木马。与会的突尼斯代办（chargé d’affaire）则视之为一个合作空间。他表示，数字化是法语圈开放合作的中心。这也属于全体法语国家通过的2022-2026数字战略的一部分。

探究中国宋朝的一个启示？ -

在一个到处自我封闭的世界，法语圈想要很开放。与会的突尼斯代办（chargé d’affaire）指出，人们尝试把讨论引向合作的机遇，而不是就法语圈内冲突或与中国之间的关系，去寻找外因。整个会议都有录像，以用于阐述中共20大习近平连任国家元首后中国新领导团队的雄心。与会的一名中国专家断言，长寿和经验解释了中国宋朝（公元960 - 公元1279）的黄金时代。那时，平均每位皇帝掌权18年。那也是递给了法语国家一个信息。

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