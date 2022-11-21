法国举办2024法语圈首脑峰会

非洲外交 / OIF Sommet

法语国家及地区国际组织（OIF）第18届首脑峰会已于周日闭幕。现任秘书长穆希基瓦博夫人（Mme.Louise Mushikiwabo）赢得连任。这一国际组织的2号人物接受了本台法广RFI特派记者的专访。马克龙总统宣布，第19届法语国家首脑峰会将于2024年在法国举行。

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在突尼斯杰尔巴岛(Djerba)举行的第18届法语国家及地区国际组织(OIF)首脑峰会已于星期天(2022年11月20日)落下帷幕。现任秘书长穆希基瓦博夫人（Mme. Louise Mushikiwabo）赢得连任，任期四年。

RFI Image / Francophonie : le 18e sommet s'archive le dimanche 20 novembre 2022. Ici, l'entrée du village de la Francophonie à Djerba en Tunisie. (illustration) © Aurore Lartigue / RFI

法国总统马克龙（Président Emmanuel Macron）现已在电视五台世界频道（TV5 Monde）上宣布，峰会决定2024年第19届法语国家及地区国际组织首脑峰会将在法国举行。峰会地点将在巴黎大区东北方、与比利时接壤的02省（Villers-Cotterêts）。那里新建了一座法语国际城（Cité internationale de la langue française）。

OIF理解一些非洲国家的双项选择 -

在杰尔巴岛，本台法广（RFI）特派记者克莱曼婷（Clémentine Pawlotsky）有幸采访到法语国家及地区国际组织（OIF）的二号人物、最高行政主管 (Administrateur de l'OIF)，加拿大人杰夫罗伊·蒙比提先生（Mr. Geoffroi Montpetit）。

RFI Image Archive / Francophonie : le Président Macron annonce à TV5 Monde que le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra à Villers-Cotterêts en France. Ici, le 18e sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le 19 novembre 2022. (illustration) via REUTERS - TUNISIAN PRESIDENCY / RFI Image Archive

就一些非洲国家同时加入法语国家及地区国际组织（OIF）和英联邦（Commonwealth），他说，这是一件好事，符合多边主义的逻辑。法语国家想要一种建立在规则、合作与对话之上的国际秩序。完全可以理解为何某个国家决定同时加入两个国际组织。

多哥解释洛美寻找新的经济机遇 -

另外，予会的多哥外长罗贝尔·迪塞（Robert Dussey）也接受了本台法广RFI特派记者的采访，他解释说，洛美出于经济因素也加入英联邦。据介绍，多哥总统福雷·纳辛贝（Président Faure Gnassingbé）本人也亲自带领官方代表团来到杰尔巴岛(Djerba)参加第18届法语国家及地区国际组织首脑峰会(OIF)。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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