南非总统拉马福萨到访英国

外访

南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 22日对伦敦进行国事访问，敦促富裕国家帮助易受气候变化影响的国家，这是查尔斯国王登基以来的迎接的首次国事访问。在埃及召开 COP27 之后，这位南非领导人再次强调了2025年后的气候融资目标的重要性。

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拉马福萨表示： “这不是施舍，”他说，而是“对发达国家工业化对发展中经济体人民造成的伤害和未来伤害的补偿”。南非领导人在英国皇家骑兵卫队阅兵广场举行的传统仪式上受到国王、王后卡米拉、威廉王储和他的妻子凯特的欢迎来到伦敦。

拉马福萨先生与查理三世一起检阅了仪仗队，然后乘车带到白金汉宫。为期两天的国事访问是查理三世国王自 9 月初伊丽莎白二世去世后登基以来迎接的首次访问。

- 曼德拉纪念馆 -

英国外交大臣克莱弗利在推特上说：“南非是国王陛下以国事访问的高规格接待首位国家首脑，这一事实表明我们致力于发展与非洲的伙伴关系”的重要性。

南非总统拉马福萨强调了他的政府在新冠疫情后“重建”经济的努力，并敦促英国接受更多的南非学生。

9月前来伦敦参加伊丽莎白二世葬礼的西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)在此次访问之际，前往威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey)，那里有一座纪念已故英国君主的挚友纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)的纪念碑。

南非总统告诉法新社，他的妻子 谢玻·莫采佩 (Tshepo Motsepe) 最终没有前往伦敦，因为她前一阵刚刚做完眼科手术，目前在恢复当中。拉马福萨先生将于周三与英国首相苏纳克会面，届时两位领导人应该特别讨论两国之间的经济合作。

唐宁街表示，他们将启动比勒陀利亚和伦敦之间在南非基础设施发展方面现有合作伙伴关系的新阶段，并签署新的合作伙伴关系。

- “雄心勃勃的项目” -

英国首相苏纳克在一份声明中表示： “南非已经是英国在非洲大陆最大的贸易伙伴，我们制定了共同推动基础设施投资和经济增长的雄心勃勃的计划”。

对于南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 来说，这次外访是在南非的政局不稳的情况下进行的，该国因经济形势而面临民众的愤怒。

拉马福萨还被指控在 2020 年 2 月以数百万现金购买了他一处房产，对他洗钱和腐败指控由此而生，但他对此矢口否认。

正在进行的调查的结果可能会促使南非议会投票决定是否罢免拉马福萨。2010年，南非前总统雅各布·祖马对南非进行过国事访问。

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