非洲:世界银行赞法国风投基金

RFI采访 / 非洲经济

在非洲，世界银行（BM/WB）旗下金融机构致力于私营企业发展，加强风险投资的生态体系。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周四早上上网的最新话题。接受专访的国际金融公司（SFI/IFC）总经理表示，风险投资能够带来增倍效应。他还特别提到与法国[Partech]基金在西非合作取得成功。

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本台RFI法文网2022年11月24日星期四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一篇最新报道。世界银行（BM/WB）旗下组织国际金融公司（SFI/IFC）发起了一个金额2250亿美元的基金，用于加强风险投资的生态体系。投资人押注初创企业。就此，国际金融公司（SFI/IFC）总经理马克塔尔·迪奥普（Makhtar Diop）接受了专访。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Afrique/Moyen-Orient: la SFI, filiale de la Banque mondiale parie sur le capital risque]。换作中文可译为[非洲/中东：世界银行旗下国际金融公司（SFI）下注风险投资]。下面是简介以供分享。

非洲目前人均每年吸引风险投资4美元 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先引用数据指出，非洲平均每人每年吸引4美元的风险投资。相比之下，印度为20美元，美国是800美元。为此，国际金融公司（SFI/IFC）决定，拨款推动非洲的风险投资。这一决策让市场感到放心。国际金融公司（SFI/IFC）总经理马克塔尔·迪奥普（Makhtar Diop）指出，这能带来巨大的增倍效应。在风险投资方面，每投入1美元可以收到，可以调动44美元。新发起的这个2250亿美元基金，是持久押注初创企业的一种自然而然的延续。这一次将不仅支持投资基金，还将支持初创公司。

世界银行在非洲的投资直接与间接并进 -

国际金融公司（SFI/IFC）总经理马克塔尔·迪奥普（Makhtar Diop）在接受本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）记者专访时指出，在非洲，国际金融公司（SFI/IFC）与法国的Partech基金一同工作。这一基金有金融科技投资，在西非取得成功。那就是“Wave”。在中东，则与初创企业直接合作，比如可再生能源领域的黄门能源（Yellow Door Energy ）。在肯尼亚与Twiga Food 合作。这些则都属于直接投资。

RFI Image Archive / Afrique : la SFI, filiale de la Banque mondiale parie sur le capital risque. Ici, Twiga Food est une start-up basée au Kenya (illustration) © TwigaFood / RFI Image Archive

全球利率攀升增大企业家的工作复杂性 -

法国-科特迪瓦金融科技企业Julaya的老板指出，当利率上升，企业的价值就有缩水的趋势。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，风险资本目前只在少数非洲国家投资。埃及和尼日利亚位居榜首。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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