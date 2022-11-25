金砖组织将在中非设办公室

地缘政治 / 世界经贸

金砖五国（BRICS）的一支代表团结束对中非共和国的访问后，宣布在班吉成立一个地区办公室。这一组织想要扩大合作伙伴，北非马格里布地区的阿尔及利亚在11月初正式提出加盟申请，引发关注。

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据本台法广RFI法文网2022年11月25日星期五的报导，金砖五国组织（Brics）的一支代表团于一天前（2022年11月24日周四早上）结束对中非共和国首都的访问。这一由经济新兴国家所组成的国际金融组织的现任主席是俄罗斯籍的泽兰特索娃女士（Larissa Zelentsova）。

金砖组织设立中非地区办公室 -

金砖组织现已宣布，将在中非共和国首都班吉（Bangui）设立一个办公室负责中部非洲地区。此外，金砖组织代表团还在本次访问班吉期间，于周三向中非共和国总统福斯坦·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）颁发了“金砖组织战略项目”奖章。

RFI Image / RCA : le président Touadéra a été décerné à titre exceptionnel la « médaille des projets stratégiques des Brics ». Ici, le président Touadéra a présidé la cérémonie d'ouverture du dialogue républicain ce lundi 21 mars 2022 à Bangui. (illustration) © RFI / Carol Valade

同一报导还提到，中非共和国总统有意让其国家发展成为非洲（繁荣）降临的火车头。而金砖组织则提到，可能会对中非的项目予以金融支持，尤其是在能源领域。

阿尔及利亚申请加入金砖组织 -

本台法广RFI法文报导指出，金砖组织（BRICS）目前是由巴西(Brésil)、俄罗斯(Russie)、印度(Inde)、中国(Chine)和南非(afrique du Sud)这五个国家组成。这一组织不掩盖其想要扩大合作伙伴的意图。而阿尔及利亚已在本月初正式提交了，加入金砖组织的申请。阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本（Abdelmajid Tebboune）在今年夏季时就已表达了他的意图。

RFI Image Archive / BRICS : l'Algérie qui a officialisé sa demande d'adhésion au début du mois de Novembre 2022, a reçu l'appui de la Chine et de la Russie. L’Argentine reçoit le soutien de l’Inde. Ici, une photo prise en Novembre 2019. (illustration) © AP - Eraldo Peres / RFI Image Archive

就阿尔及利亚正式提出加盟申请，中国和俄罗斯已表明态度予以支持。而南非则是阿尔及利亚在非洲大陆上的传统盟友。而巴西在卢拉总统的掌权下，应该也会支持这一加盟申请。

印度支持阿根廷加盟金砖组织 -

此外，另有法文媒体报导说，伊朗和阿根廷也已提出了加盟申请。布宜诺斯艾利斯官方表示，阿根廷的申请得到印度的支持。有意加入金砖组织的国家还有沙特阿拉伯、墨西哥、尼日利亚和委内瑞拉等。

金砖组织寻求扩大增强影响力 -

本台法广RFI的另一则法文消息提到，金砖组织想要加强其力量，以更好地在国际经贸谈判中推动其观点，尤其是要在二十国集团（G20）、国际货币基金（FMI），及世界贸易组织（OMC）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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