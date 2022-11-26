非洲可可豆的市场未来在亚洲?
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非洲撒哈拉以南地区的可可豆在全球供应量中的比重超过60%。与此同时，亚洲则呈现出从可可豆生产国向消费国转型的趋势。虽然，亚洲在消费上仍不如欧洲，但增长很快，尤其是在印度和东南亚。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)近期的关注话题之一。
本台RFI法文网于2022年11月18日在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导，介绍亚洲在可可豆产业链中的地位，正在从一个生产地区发展为消费地区。
这一法文专栏报道的原标题为：[L'avenir du cacao sera asiatique]。换作中文可译为：[可可的未来将是亚洲人的]。下面是简介以供分享。
- 亚洲对可可豆的消费需求不断增大 -
法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，亚洲的可可豆生产正在不断缩小，而需求却在飞速增加。对许多可可生产国而言，这是一个好消息。它们希望这种趋势最终将可能抬高可可豆的价格。
可可豆未来的新市场不在非洲大陆，而是在亚洲。非洲撒哈拉以南地区的可可豆占全球供应量的60%以上。虽然，非洲国家也想提高对可可的内需，但巧克力的消费仍不见增长。而亚洲则相反，过去十来年的胃口变得越来越大。亚洲的可可豆生产大国正在消失，而对可可的内需则越来越强。
- 亚洲已是全球第二大可可豆研磨地 -
亚洲现已是继欧洲之后，全球可可豆研磨的第二大区。亚洲可可协会(CAA-Cocoa Association of Asia) 的最新数据显示，在东南亚，2022年第三季度的可可豆研磨量比去年同期增长近10%。
总部位于科特迪瓦阿比让（Abidjan）的国际可可组织（ICCO-Organisation Internationale du Cacao）指出，这当然还不能与欧洲相提并论，但亚洲市场仍在不断扩大。如果说日本和韩国开始饱和，印度尼西亚、菲律宾、泰国和印度的消费则越来越多。这也反应了生活水平的提到和新的饮食习惯。
- 全球可可产业当前最大机遇在印度 -
本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，据业内专家观点，印度如今被视为一个可为可可产业提供最大发展机遇的国度。而中国的消费则没有明显的提高。可可豆出产国们希望，亚洲的需求增加最终得以抬高价格。而中期目标则是要提升对优质巧克力的消费。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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