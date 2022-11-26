非洲可可豆的市场未来在亚洲?

非洲经济 / 农业生产

非洲撒哈拉以南地区的可可豆在全球供应量中的比重超过60%。与此同时，亚洲则呈现出从可可豆生产国向消费国转型的趋势。虽然，亚洲在消费上仍不如欧洲，但增长很快，尤其是在印度和东南亚。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)近期的关注话题之一。

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本台RFI法文网于2022年11月18日在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导，介绍亚洲在可可豆产业链中的地位，正在从一个生产地区发展为消费地区。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报道的原标题为：[L'avenir du cacao sera asiatique]。换作中文可译为：[可可的未来将是亚洲人的]。下面是简介以供分享。

- 亚洲对可可豆的消费需求不断增大 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，亚洲的可可豆生产正在不断缩小，而需求却在飞速增加。对许多可可生产国而言，这是一个好消息。它们希望这种趋势最终将可能抬高可可豆的价格。

RFI Image Archive / L'Asie est en train de disparaître de la carte des grands producteurs, mais transforme de plus en plus de fèves pour sa consommation locale. Ici, des fèves de cacao. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

可可豆未来的新市场不在非洲大陆，而是在亚洲。非洲撒哈拉以南地区的可可豆占全球供应量的60%以上。虽然，非洲国家也想提高对可可的内需，但巧克力的消费仍不见增长。而亚洲则相反，过去十来年的胃口变得越来越大。亚洲的可可豆生产大国正在消失，而对可可的内需则越来越强。

- 亚洲已是全球第二大可可豆研磨地 -

亚洲现已是继欧洲之后，全球可可豆研磨的第二大区。亚洲可可协会(CAA-Cocoa Association of Asia) 的最新数据显示，在东南亚，2022年第三季度的可可豆研磨量比去年同期增长近10%。

RFI Image Archive / Cacao : les volumes de l'Asie ne rivalisent évidemment pas avec ceux de l’Europe, mais le marché est en augmentation constante, selon l’Organisation Internationale du Cacao..Ici, le siège de l'Organisation mondiale du cacao à Abidjan, le 25 avril 2017. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

总部位于科特迪瓦阿比让（Abidjan）的国际可可组织（ICCO-Organisation Internationale du Cacao）指出，这当然还不能与欧洲相提并论，但亚洲市场仍在不断扩大。如果说日本和韩国开始饱和，印度尼西亚、菲律宾、泰国和印度的消费则越来越多。这也反应了生活水平的提到和新的饮食习惯。

- 全球可可产业当前最大机遇在印度 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，据业内专家观点，印度如今被视为一个可为可可产业提供最大发展机遇的国度。而中国的消费则没有明显的提高。可可豆出产国们希望，亚洲的需求增加最终得以抬高价格。而中期目标则是要提升对优质巧克力的消费。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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