赤道几内亚执政43年总统再胜

赤道几内亚2022年大选结果

位于非洲中部，濒临大西洋的赤道几内亚（Guinée équatoriale），也被简称为“赤几”。2022年总统选举的投票结果显示，选民们再一次把选票投给了已经执政超过43年的现任总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）。官方消息说，2022年大选的投票率为98%。主要挑战者安德烈斯·埃索诺·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大约4%。而赢得六连任的现总统早在1979年8月初就已开始执政。他也是当今世界在位时间最长久的在任国家元首。

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本台法广（RFI）法文网报道，赤道几内亚在2022年11月20日进行了总统选举的投票。一周后对外宣布的选举结果显示，执政已超过43年的现任总统以94%的得票率赢得连任。

- 赤道几内亚现总统赢得六连任 -

据本台法广（RFI）在非洲地区的通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）于巴黎时间2022年11月26日周六午夜前发回的消息。赤道几内亚内政部长兼选举委员会主席在公营电视媒体上宣布，2022年大选的投票率为98%。

RFI Image Archive / Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. (illustration) Wikimedia Commons/Frokor

赢得六连任的现总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）得票率为94.9%，票数略多过41万3千张。主要挑战者、反对派候选人安德烈斯·埃索诺·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大约4%，票数略低于1万张。

- 赤道几内亚众议院没有反对派 -

就2022年立法选举，现总统领导的赤道几内亚民主党（PDGE）和14个结盟政党囊括众议院所有总数100个议席。

RFI Image Archive / Élections 2022 en Guinée équatoriale: Président réélu Teodoro Obiang Nguema largement vainqueur. Ici, une vue de la capitale équato-guinéenne, Malabo en 2015 (illustration). © Getty - Diego Ramos / RFI Image Archive

在参议院总数70个议席中，55个通过选举产生的席位也是同样情形。但依照该国宪法，参议院预留了15个议席，由总统来任命。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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